Los Trabajadores piden aumento salario mínimo en Venezuela

Trabajadores públicos, activos y jubilados, junto a dirigentes sindicales protestaron hoy en Caracas para exigir aumento en el salario mínimo reducido a poco más de 3 dólares al mes a causa de la acelerada devaluación del bolívar, moneda local, y la hiperinflación, telón de fondo de la crisis económica que atraviesa el país.

Con pancartas en las manos los manifestantes rechazaron las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro y exigieron una nueva tabla salarial calculada en dólares que les permita cubrir las necesidades básicas, a las afueras de la sede del ministerio del Trabajo en pleno centro de Caracas.

Carmelo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores, expresó que el objetivo de la protesta fue “presentar un proyecto de convención colectivo que beneficiará a más 10 mil trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)” pero “no fueron recibidos por ninguna autoridad”.

“El ministerio, violando el artículo 51 de la Constitución, se negó a recibir el proyecto alegando que no hay funcionarios que lo reciban”, fustigó.

Explicó que en la propuesta plantean una nueva tabla salarial que “empiece desde los 400 a los 600 dólares de salarios mensual ante la pérdida del poder adquisitivo”.

“Nos vamos a mantener en pie de lucha”, advirtió.

Asimismo, el dirigente gremial Adelmo Becerra denunció las precarias condiciones en las que trabajan en las distintas sedes que tiene el instituto en el país.

“Los centros de trabajo carecen casi en su totalidad de servicio de agua en los sanitarios, no hay dispensadores de agua potable, la gran mayoría de los servicios médicos están funcionando a una mínima capacidad”, denunció.

Además, comentó que las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad son prácticamente simbólicas porque en “la práctica no cubren nada” y “los comedores no funcionan”.

“Las autoridades se excusan en la situación del país y no explican en que invierten los recursos. Pedimos que la entrega de bolsas de comida no se use como una forma de condicionar la participación de los trabajadores en los sindicatos”, exigió.

Por otra parte, Carlos Salazar, de la Coalición Sindical Nacional (CSN), precisó que “la dolarización es inminente” ante una canasta alimentaria que está en 300 dólares y requiere 55 salarios mínimos para cubrirla.

“Si ellos (el gobierno) pretenden generar un cambio tienen que sentarse a hablar con nosotros”, aseveró.

Salazar rechazó que se discutan “propuestas denigrantes que no benefician a los trabajadores y la gran persecución que hay contra los trabajadores del sector público”.

En este sentido expresó su apoyo a Rubén González, secretario general del sindicato de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, quien fue condenado este martes a casi seis años de prisión luego de ser detenido en noviembre de 2018 tras participar en una marcha para exigir mejoras laborales.

Venezuela está sumergida en un colapso económico, con escasez de todo tipo, y una hiperinflación, que de acuerdo con las cifras del Parlamento, lleva una tasa acumulada de 1.579,2% en lo que va del año.

ansa