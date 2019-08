“¿A vos no te importa que la plata que Flor Kirchner no puede justificar sea de tus impuestos?”

A medida que se acercan las elecciones, las discusiones se vuelven más intensas, y la realidad es que ni siquiera las celebridades se libran de determinadas peleas mediáticas, algo que quedó claro cuando, fiel a su estilo frontal y sin filtros, una de las grandes diosas de América TV apuntó contra Florencia Kirchner. Estamos hablando de Amalia Granata: la panelista estrella de Pamela David publicó un texto contundente contra la hija de la expresidenta.

“Dice Florencia Kirchner que ya se siente un poco mejor” (sic), escribió la imponente rubia, y recibió una contundente respuesta de Estanislao Fernández, hijo del compañero de fórmula de Cristina. “Hacer chistes sobre la salud de una persona siendo diputada. Muy de 4ta” (sic), fue la frase que utilizó el joven para cuestionar a la futura referente por Santa Fe. Posteriormente, la periodista habló sobre el tema con su amigo Marcelo Polino y, fiel a su estilo, no se guardó nada.

“Recogió el guante indignado. Dijo que yo era de cuarta y escribió una catarata de cosas, entre ellas, que yo era homofóbica. Me empezaron a decir todos barbaridades por eso. No tengo nada en contra de él. Si alguien se sintió ofendido le pido disculpas, no era mi intención ofender a nadie”, comenzó diciendo Amalia, y luego dobló la apuesta, dejando bien en claro que no piensa retroceder en su punto de vista sobre este tema.

“Él me atacó a mí. Salió a defender a la hija de Cristina, cuando yo lo he escuchado a su padre decir barbaridades de Cristina. Él hizo una catarsis y proyectó mucho de lo que quisiera ser en mi persona. Dije que lamento que la gente se ofenda por este meme y no se ofenda porque esta chica no puede justificar 5 millones de dólares y tiene dos causas por lavado de dinero, esa plata es de los argentinos. Por eso la gente no se ofende, ahora por mi meme están todos ofendidos”, aseguró Granata.

“De hecho le deseo que se cure, si es que está enferma, para que venga y aclare. Además, sé lo que es hacer una campaña. Si la tengo a mi hija enferma en otro país, yo ni loca me presento a nada. Me quedo pegada al lado de mi hija. Justo cuando ella tenía que venir a declarar, y tenía muchas posibilidades en esa declaración de ir presa, se enferma. Seguramente esté enferma”, remarcó con ironía Amalia, para luego volver a provocar con sus palabras.

“Le deseo de corazón que se cure, que venga a declarar y que nos saque a todos esta duda que tenemos porque esa plata es del pueblo. Creo que la madre la metió en este brete. Si Cristina y Alberto asumen el 10 de diciembre, el 11 ella está acá tratándose”, concluyó su confesión la imponente rubia. Curiosamente, la discusión no terminó allí porque luego la joven debió soportar un duro cuestionamiento de Facundo Pastor, su compañero de trabajo en América TV.

“Yo no me arrepiento del meme que subí, para nada. Porque es lo que pienso”, comenzó diciendo la panelista favorita de Pamela David, y en ese momento el periodista salió a cuestionarla. “¿Qué es lo que vos crees? ¿Que no es verdad el problema de salud que tiene Florencia?”, aseguró el joven, visiblemente enojado. “Creo que están evitando venir a declarar. Creo eso”, respondió Granata.

“Bueno, eso que acabás de tener, es una opinión respetuosa, que la podés dar como ciudadana o como ciudadana electa. Pero la que vos tuviste no fue una opinión respetuosa”, le dijo entonces Pastor. “Subí un chiste”, insistió la panelista. “Pero un chiste sobre la salud es un poco fuerte”, le respondió Facundo. “¿Qué es lo fuerte? ¿A vos no te importa que la plata que ella no puede justificar sea de tus impuestos? Te interesa más un chiste de un meme”, lo cruzó la rubia. “Acá nosotros sabemos el 20% de lo que contamos por una cuestión de respeto y sabés que no es mentira la enfermedad”, finalizó la discusión el joven.

El Intransigente