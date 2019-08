Alberto Fernández: “Si fuera verdad lo que dicen los medios, no nos hubieran votado”

Alberto Fernández, candidato a Presidente del Frente de Todos, brindó una serie de entrevistas el pasado fin de semana luego de su triunfo en las PASO, elecciones primarias en las que se impuso por 15 puntos frente al presidente Mauricio Macri de cara a las generales de octubre. El exjefe de Gabinete analizó cuestiones económicas y políticas y, entre otros temas, evaluó el rol de los medios en el panorama nacional: “Si fuera verdad lo que dicen los medios, no nos hubieran votado”, analizó el postulante presidencial respecto de la amplia ventaja que obtubvo el Frente de Todos el domingo 11 de agosto.

Consultado por la relación difícil que tuvo el kirchnerismo con los medios y cómo piensa que sería en caso de asumir como jefe de Estado, el dirigente justicialista consideró: “El viernes publicaron ‘Los mercados ya votaron’ y hasta el viernes seguían publicando encuestas diciendo que estábamos empatados, que la situación era delicada y que Macri podía ganar: y sacamos 15 puntos de ventaja”, sostuvo una entrevista publicada este lunes 19 en Página/12.

El candidato del Frente de Todos aseguró que “ya no existe más” la idea de que con tres tapas de un diario se influye en la realidad. En ese marco, Fernández señaló además que “Clarín simboliza una parte de la grieta”, y pidió un “esfuerzo para terminar con eso”,aunque aclaró que no se trata de que deben hablar bien de él, “sino de dejar de hacer las cosas que hicieron”.

“En este tiempo donde todos los días aparecía una causa nueva que le inventaban y no sé cuántos procesamientos (….) sacamos un 47 por ciento de los votos que seguramente en la primera vuelta van a ser más”. En palabras del ex funcionario, la prensa se tiene que ocupar de informar y “opinar honestamente sin operar”.

El e jefe de Gabinete de Néstor Kirchner habló además de la salida de Nicolás Dujovne, quien el sábado presentó su renuncia al ministerio de Hacienda tras una semana donde la gestión económica estuvo en el centro de la escena. “La gestión de Dujovne fue un gran fracaso y que termina dejando al país envuelto en una gran crisis”, sostuvo.

En ese marco, el candidato opositor insistió en que Mauricio Macri debe renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que los términos de esa negociación debería además consultarlos con candidatos de la oposición. “Las proyecciones de inflación no se cumplieron, las proyecciones de crecimiento no se cumplieron, las proyecciones fiscales no se cumplieron y además empeoran a partir de este estado de cosas, y de las medidas que Macri acaba de adoptar”, advirtió.

Sobre la conversación que mantuvieron, explicó que en ese charla él le manifestó al mandatario que la reacción de los mercados el día lunes 12 de agosto, al conocerse los resultados de las primarias, fueron “la profecía autocumplida”, porque desde el Gobierno insistieron durante la campaña en que “nosotros íbamos a promover una economía como la de Venezuela”.

Macri, dijo Fernández, “se va a tener que hacer cargo de explicarle al Fondo porqué no cumplió, y no yo, porque la verdad es que yo al Fondo ya le avisé que este programa era incumplible cuando me reuní con ellos”, afirmó.

