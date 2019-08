Boudou pidió a la Corte Suprema que revoque la condena por Ciccone

El ex vicepresidente fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

El ex vicepresidente Amado Boudou pidió a la Corte Suprema de Justicia que revoque la condena de cinco años y 10 meses de prisión por el caso de la ex Ciccone Calcográfica. La defensa consideró que la decisión de Casación que ratificó su sentencia es “arbitraria” y acudió con un recurso extraordinario al alto tribunal.

Además de Boudou, otros cuatro condenados interpusieron el recurso extraordinario, en cambio no apeló la defensa del arrepentido Alejandro Vandenbroele.

Al no presentar el recurso, la condena a Vandenbroele de dos años de prisión en suspenso quedó firme.

Según trascendió este lunes en tribunales, las defensas de los restantes acusados apelaron el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que en julio pasado confirmó las condenas que había impuesto el Tribunal Oral Federal 4.

Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, su amigo José María Núñez Carmona, recibió 5 años y 6 meses de prisión y el empresario Nicolás Ciccone, quien cumple domiciliaria, 4 años y 6 meses.

También apelaron Rafael Resnick Brenner, condenado a tres años y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri, quien recibió dos años y seis meses, ambos en suspenso.

Las defensas de Boudou, a cargo de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort y Matías Molinero representando a Nuñez Carmona, cuestionaron por “arbitraria” la decisión de Casación que confirmó las condenas, al considerar que los jueces hicieron una errónea valoración de las pruebas.

