Celso Ayala opinó de la actualidad de River plate

La gran actualidad que atraviesa River y más aún, con triunfos como el que logró el sábado ante Racing por 6-1 como visitante, confirman su gran rendimiento colocándolo como uno de los mejores equipos del continente sudamericano. Su cabeza ahora tendrá que enfocarse en lo que ejercerán cuando visiten a Cerro Porteño el jueves a las 19:15.

El paraguayo Celso Ayala, en diálogo con Radio Rivadavia, dejó en claro su pensamiento respecto a lo que puede observar del plantel. “No me sorprende todo lo que consiguió River en el plano internacional porque mantiene un sistema. No es fácil tener el peso de la camiseta y de la institución. Entrar como Gallardo y ganar lo que ganó tan rápido no es fácil”.

Quien supo ser defensor del plantel entre 1995-98 y 2001-05 brindó una opinión sobre el entrenador Marcelo Gallardo, quien fue su compañero en ambos ciclos que vivió en el plantel. “En su momento, cuando éramos jugadores, nadie se imaginaba que ibamos a hacer cuando nos retiremos. Sin embargo, Gallardo siempre fue una voz de mando y de un carácter fuerte a pesar de que era chiquito”.

Chito dirigió en su país a equipos como Nacional, Capiatá, Independiente, entre muchos tantos. Uno de sus compatriotas, Robert Rojas, hoy en día va ganándose lentamente la confianza del Muñeco para situarse en el 11 inicial. Esto opinó respecto al defensor: “En Paraguay, Robert ya era muy reconocido cuando fue a River. Yo no me animaba a decir que iba a funcionar en River. Pero se adaptó rápido y tiene la confianza de los jugadores y de Marcelo”.

Por último, el mundialista en 1998 y 2002 deslizó qué tarea tendría que desempeñar el Millonario en la llave. “River tiene que hacer un buen partido de visitante acá en Cerro y con la diferencia que hace de local puede avanzar. Pero Cerro es un rival muy maduro y difícil. Voy a intentar de ir a la cancha porque acá no se ven partidos importante tan seguidos. Hay que disfrutar”.

Hoy, a partir de las 18 horas, los futbolistas comenzaron los trabajos en el estadio Monumental. Sin embargo, la concentración será desde este martes por la tarde en el hotel Hilton, de Pilar. Mientras tanto, el cuerpo técnico piensa en el equipo que saldrá al campo de juego el próximo jueves desde las 21.15 en el Antonio Vespucio Liberti ante los comandados por Miguel Ángel Russo.

Si bien todavía no existen indicios en torno a la posible formación para recibir al conjunto paraguayo, Marcelo Gallardo repetiría a la mayoría de los titulares. Las dudas pasan por la presencia o no de Lucas Pratto entre los once, así como la evolución de Javier Pinola, quien tiene pocas chances de estar presente en el duelo ante el Ciclón, y Leonardo Ponzio. Además, habrá que ver si el chileno Paulo Díaz ocupa un lugar entre los relevos.

