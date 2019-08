“El Gobierno de Macri es profundamente insensible y unitario, va a dejar pobre a la Argentina”

La semana pasada, el presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas económicas destinadas, principalmente, a las clases media y baja del país. Entre ese paquete de medidas, se destacan la quita del IVA a los productos de la canasta básica, modificaciones en Ganancias y el congelamiento de los precios de combustibles. Este hecho generó un fuerte cuestionamiento por parte de algunos dirigentes políticos que salieron al cruce del mandatario, uno de ellos fue Leandro Busatto, diputado electo por la provincia de Santa Fe.

“Desde hace 3 años y medio el escenario federal se vio resquebrajado por una situación tendiente a concentrar en Buenos Aires y en el Gobierno Nacional los recursos que la corresponden a las provincias. Ya pasó con el consenso fiscal, el primero se firmó pero el segundo evitamos que la provincia lo firmara, eso significó una pérdida de co-participación”, indicó al aire de C5N.

Según el dirigente peronista, estas últimas resoluciones del presidente tienen un tinte electoral y no son pensadas a largo plazo. “Ahora, con estas medidas económicas que son un manotazo de ahogado, la provincia pierde 3.000 millones de pesos que repercuten en sus finanzas públicas y en su economía diaria. Por ejemplo, con la cláusula gatillo que tienen firmados los empleados públicos, la provincia debe pagar más y tienen menos recursos para hacerlo”, detalló.

“Este Gobierno viene tomando medidas en soledad desde hace un tiempo, las últimas han sido descontextualizadas además, fuera de un plan económico, en Argentina hay que restaurar un federalismo distinto, un federalismo económico, político y jurídico, atender los reclamos de los Gobernadores por más obra pública, más presencia del Estado nacional y la posibilidad de financiar algunas situaciones dramáticas. Hay provincias que tienen hoy dificultades para hacerse cargo de la educación, la salud, los gastos“, criticó.

Para el diputado, la devaluación que hizo el presidente, el día después de las elecciones, licúa cualquier medida que anunció después. “El presidente debe ser presidente y no candidato para tomar estas decisiones. A las exportaciones le agregaron las retenciones de valor industrial a lo que ya pagábamos por el producto primario. Pagamos retenciones por el poroto de soja y por lo que elaboramos”, se quejó el dirigente.

“El Gobierno de Mauricio Macri es profundamente insensible y unitario, genera una crisis que destruye las economías regionales, van a dejar una Argentina mucho más pobre. Los gobernadores tienen que tomar las decisiones que sean necesarias, incluso judicial porque se están tomando decisiones que generan mucho daño a las finanzas de las provincias”, advirtió el funcionario.

Por último, lejos de tomar distancia de la crítica gubernamental, Busatto cuestionó al presidente por los cambios en su Gabinete, sucedidos y probablemente por suceder. “El problema de Macri no es el collar, es el perro. La Argentina debe cambiar el perro y no el collar, que sea Dujovne o Lacunza es lo mismo, Argentina no tiene plan económico desde hace 3 años“, cerró.

