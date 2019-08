Jorge Lanata tildó de “patéticas” las medidas económicas del Gobierno

Con un duro editorial, Jorge Lanata analizó este domingo 18 de agosto la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 11 de agosto. Además, cuestionó el paquete de medidas económicas anunciadas por Mauricio Macri tras los comicios en busca de paliar la crisis —que incluyen bonos salariales, reducción del IVA para alimentos y podrían sumar compensaciones a los jubilados— a las que calificó de “patéticas”.

“Las medidas que se anunciaron ahora, como un mini plan de alivio, me parecieron patéticas. Quiero decir: no podés darle a la gente en tres meses lo que no le diste en tres años. Y por el otro lado es cínico: ¿para qué lo hacés? ¿los estás comprando?”, expresó el conductor de televisión al inicio de su programa Periodismo Para Todos.

El periodista también cuestionó a las PASO como herramienta electoral. “Es un delirio que un elector pueda votar en la interna de otro partido, está mal el piso para los partidos más chicos y lo convierte en un sistema de triple vuelta”, consideró. En este marco, se refirió también a los números que Juntos por el Cambio sacó en relación al Frente de Todos. “Vale decir que nadie esperaba estos números en las elecciones: ni Cambiemos ni los K. Esto indica que ambos están lejos de la gente, porque si no los hubieran previsto”, afirmó.

“¿Entonces qué pasó? Yo creo que los cambios son lentos, que en tres años no alcanza para implementar cosas de fondo, que hay que laburar mucho más y ser mejores de los que somos”, recalcó el cofundador de Página/12 y Crítica de la Argentina. Hace algunos días, Lanata había sido especialmente crítico con los que habían denunciado fraude a través de las redes sociales.

“Realmente no puedo creer que la estupidez sea tan contagiosa. Que todo el mundo empiece a repetir eso. En esta misma mesa pasó. ‘Veamos si hubo fraude’ ¡Qué me estás diciendo idiota! ¿Veamos que hubo fraude con qué?”, había expresado. En esta oportunidad el periodista también se volvió a expresar sobre este tema. “Agitar ante la derrota la idea de fraude no solo es torpe sino que nos impide entender por qué se produjo esa derrota. Si pensamos que hubo un fraude, entonces todo estuvo bien y eso no nos deja pensar qué estuvo mal”, puntualizó.

