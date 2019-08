Trump confirma que quieren comprar Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó su interés por la compra de Groenlandia, afirmando que la operación sería un “gran negocio inmobiliario”.

Según reporta la emisora estadounidense Sky News, respondiendo a quien le pedía un comentario sobre los recientes trascendidos de prensa en este sentido, Trump dijo que “mirando” esta posibilidad porque “sería bueno estratégicamente para Estados Unidos”.

Su interés por el territorio autónomo danés había surgido el viernes pasado gracias a un trascendido del Wall Street Journal, según el cual el presidente se había informado “repetidamente” con sus colaboradores -aunque con “distintos grados de seriedad”- sobre la posibilidad de que Estados Unidos comprara la isla.

Siempre el viernes, en una declaración oficial reportada por los medios norteamericanos, el gobierno danés había comentado que “Groenlandia no está en venta”.

La premier danesa, Mette Frederiksen, definió como “absurdo” el interés expresado por el presidente Trump en la compra de Groenlandia, reportó por su parte la CNN, citando al diario groenlandés Sermitsiaq.

“Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia”, dijo Frederiksen al diario.

“Espero vivamente que este (interés) no se tome en serio”, agregó, subrayando que los intercambios en la Casa Blanca entre Trump y sus colaboradores sobre la cuestión son “una discusión absurda”.

El premier de Groenlandia “Kim Kielsen naturalmente aclaró que Groenlandia no está en venta. Y aquí termina la conversación”, concluyó Frederiksen.

ansa