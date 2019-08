Los cinco nuevos frentes de conflicto con los que Mauricio Macri deberá lidiar en la campaña

En medio del frenético ritmo que ingresó la Argentina en los últimos días, Mauricio Macri desempolvó una batería de medidas económicas y prepara otros anuncios que ya generan un dato de preocupación en el propio Gobierno: el Presidente abrió al menos cinco frentes de conflicto con los que deberá lidiar en el resto de la campaña con su doble rol de jefe de Estado y candidato al mismo tiempo.

Desde el Gobierno admiten que tras la derrota electoral de las PASO y ante una crisis cambiaria en puerta, a Macri no le quedó otra alternativa que sacrificar a un ministro de Hacienda y lanzar un menú de medidas económicas para frenar la crisis. Pero también en la Casa Rosada son conscientes que estas acciones que generó el propio Presidente son las que abrirán nuevos focos de conflicto hasta hace poco inusitados.

“Tenemos que salir con el casco puesto porque esta es una guerra frontal que habrá que dar contra aquellos que no quieren que cambie la Argentina y los que buscamos una salida a los problemas de la gente”, se sinceró ante Infobae anoche un funcionario del Gobierno que participó en Olivos de la reunión con Macri para delinear lo que serán los próximos pasos del oficialismo de cara a las elecciones de octubre.

En esta batalla abierta, Macri se topará desde hoy mismo con los siguientes cinco nuevos focos de conflicto abiertos:

1-El mercado en alerta. La reacción del mercado desde hoy a las 10 tras la decisión de Macri de retirar a Nicolás Dujovne y designar a Hernán Lacunza en Hacienda se convirtió en el mayor foco de conflicto del Gobierno. “Todo está listo para que haya una reacción positiva de los mercados, pero nunca se sabe”, dijo un funcionario del primer piso de la Casa Rosada. La jura temprana de Lacunza, las medidas por anunciar y el mensaje del presidente del BCRA antes de la apertura del mercado hacen prever que Macri quiere evitar otro foco de conflicto con la City. Todos saben en el Gobierno que una reacción negativa de los mercados ante el cambio de ministro y las medidas tomadas será una nueva disparada del dólar con sus conocidas consecuencias en la alicaída economía argentina.

2-Los gobernadores del PJ. Los mandatarios provinciales alineados en su gran mayoría con Alberto Fernández se reunirán este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para evaluar el impacto de los cambios en Ganancias y Monotributo anunciados por la Casa Rosada. No descartan ir a la Justicia y potenciar así la puja del Frente de Todos contra Juntos por el Cambio. Entre los gobernadores que buscan ir a fondo contra el Gobierno figuran Juan Manzur (Tucumán), Guido Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiego del Estero), Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). Estos aducen que las medidas lanzadas por Macri para paliar la crisis afectará en más de 50.000 millones de pesos a las arcas de las provincias en concepto de impuestos coparticipables y asignaciones específicas. Nadie sabe cómo puede terminar este enfrentamiento abierto por Macri con las provincias manejadas por el PJ.

3-Petroleras y gobernadores de la Patagonia. El otro foco de conflicto que inició Macri tiene que ver con su decisión de congelar por 90 días el precio de las naftas. Esta tarde habrá una reunión clave del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el de Interior Rogelio Frigerio y el secretario de Energía Gustavo Lopetegui con los gobernadores de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén. Estos mandatarios del PJ y de partidos provinciales aducen que el DNU que la semana pasada firmó Macri para congelar el precio de las naftas para los próximos 90 días perjudicará el plan de inversiones e implicará perdidas en la producción. Lo mismo piensan varias de las empresas petroleras que no fueron consultadas por Dujovne para tomar estas medidas. Así, el propio gobernador de Río Negro Alberto Weretineck adelantó a Infobae que en el caso de que la Casa Rosada no acepte modificar el IVA del combustible para repartir la carga entre la Nación y las provincias se encaminarán directo a los tribunales para presentar un amparo al DNU. Otro foco de conflicto que amenaza con judicializar las medidas del Gobierno.

4-El campo. Macri encabezará hoy una reunión con la Mesa de Ganados y Carnes. Los dirigentes del campo prevén llevar allí sus propuestas elaboradas por el sector para los candidatos presidenciales. También le llevarán al Presidente las diferentes problemáticas por las que atraviesa el sector agroindustrial. Pero anoche en el Gobierno no descartaban la idea de que Macri les pedirá un esfuerzo a los hombres de campo para redefinir el actual esquema de retenciones. La semana pasada se habló de un aumento de retenciones en el sector de la industria aceitera. Luego no se anunció nada de ello, pero el tema quedó en la carpeta del ministro de Agroindustria Miguel Echevehere. Nadie sabe cómo reaccionará el agro si se anuncian estas medidas. Pero todos coinciden en que no caerán bien y menos en este momento. Después de todo, el campo siempre fue un aliado de Macri y su votante por excelencia.

5-El foco interno. Anoche Elisa Carrió habló de “gente interesada en debilitar al Presidente, no solo fuera de Cambiemos, sino dentro de Cambiemos también”. Después de participar de una reunión en Olivos con Macri y todo el plantel de lo que ahora será la Mesa de Acción Política, Carrió añadió: “No voy a nombrarlos porque estoy siendo vocera oficial de la reunión. Se decidió actuar por unanimidad y en conjunto para respaldar al Presidente y vamos a condenar a quien comunique a los diarios reuniones falsas e intente al mismo tiempo hacer tambalear al Presidente. Somos conscientes de quiénes son”. En el entorno de Carrió no quisieron dar detalles. Allegados a Marcos Peña dijeron a Infobae que se refería a Frigerio por querer remover al jefe de Gabinete a toda costa. Otros mencionaron a Horacio Rodríguez Larreta como eventual promotor del “posmacrismo”. Pero concretamente nadie supo decir a quién se refería Carrió. Lo único certero es que cuando Lilita habla por algo es. Y en este caso es un nuevo foco de conflicto para Macri.

Desde hoy Macri deberá lidiar en medio de la campaña con estos nuevos focos de conflicto que se le sumarán a la dura batalla que tiene con la oposición de cara a los comicios de octubre.

