Baby: “Este es un país donde el que labura es pobre”

El periodista Baby Etchecopar, en su editorial matutina, aseguró que, “en este país, la grieta existe hace muchos años”. De acuerdo con su postura, esto tiene que ver con una condición histórica propia de la República Argentina. “Hay pobres, ricos y una clase media enclenque que es la que paga los impuestos, tironeada como Túpac Amaru”, describió el conductor de ‘El ángel’.

Inmediatamente después, arremetió contra la clase media y dijo: “Argentina es el único país en el mundo que está el estúpido clase media que se cree que es clase alta, clase media-media y clase media-baja”. En este sentido, planteó que no existen esas tres clases intermedias. “La clase media es la que llega a fin de mes, el que no, es pobre”, determinó Baby.

“Duele decir que sos pobre, pero sos pobre. Si vos ganás 40 lucas por mes sos pobre, si vos estás esperando el 20 del mes para cortar la tarjeta y no morfar más y comerte lo que hay en el frizzer, sos pobre. Te guste o no te guste”, detalló el periodista. Analizando el panorama económico de los ciudadanos argentinos. “Esto le pasa a todo el mundo, a mis hijos, a todo el mundo”, declaró.

Según Baby, nadie quiere caer del lado de la pobreza. “Están haciendo equilibrio, pidiendo prestado, tirando la chancleta”, comentó. Para describir específicamente a la clase media, el conductor radial se refirió a los sectores medios de Estados Unidos, que son los que tienen su auto, su casa paga, o crédito, un trabajo y colegio para los hijos. “Si no tenés eso, sos pobre”, volvió a resaltar el polémico periodista.

Para evitar las críticas que puede llegar a recibir por estos comentarios, explicó que los que viven en la villa son marginales, que no es lo mismo que ser pobre. “El marginal es el que no tiene absolutamente nada, ni casa, ni documento, ni posibilidades de laburo y se le murió el caballo que tiene para buscar cartones”, especificó. Su visión de pobreza es muy puntual: “Cuando querés ver cómo viven los pobres, andá a la casa de un laburante”, resaltó.

Baby asegura que en muchos casos se utilizan eufemismos para tapar la verdadera condición social y económica de los ciudadanos. “Si es la hija del almacenero es pu…, si es hija del presidente es liberal. Si es el hijo del fletero, drogadicto, si es el hijo de un famoso es un jodón bárbaro que está en la noche”, ejemplificó y agregó: “Entonces, no pongamos con dialéctica lo que no podemos hacer con la política”.

“Realmente, este es un país donde el que labura es pobre. El empresario y el que afana es rico. Y donde el que vive en el cinturón de la villa de la provincia, con el barro, es marginal”, estipuló Baby, dando a conocer su pintoresca teoría sociológica. Para el conductor radial, la clase media es una línea muy angosta, que paga impuestos, que se va a Mar del Plata 15 días de vacaciones, que llega a fin de mes, que tienen su auto.

¿Sabés quiénes son clase media? Los viejos, que ya tienen todo pago”, dijo en un exabrupto. “Cuando a vos no te alcanzan 40, 50 ó 60, cuando tenés que cambiar a tu hijo de colegio, cuando tenés que transformarte en un monologuista para explicarle por qué no va a Disneylandia, por qué no va a Bariloche a fin de año, por qué los demás van a Europa y él no… vos sos pobre”, declaró contundentemente Etchecopar.

Finalmente, afirmó que la clase media paga como si fuera rico los impuestos. “El único que no paga es el pobre y el marginal. Es lo que pagamos por pelo… Nosotros pagamos una fortuna para que el rico, que vive enfrente, no crea que somos pobres. Por eso, cuando el rico se va a Europa 20 días, nosotros nos embargamos para decir, ‘yo estuve’”, manifestó Baby, dando a entender que el sector medio de la sociedad tiene siempre las de perder. “Estamos pagando impuestos carísimos para no decirle al mundo que somos pobres”, concluyó.

