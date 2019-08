La franquicia de Spider-man podria ser cancelada

Una disputa entre dos gigantes de Hollywood, Disney y Sony, amenaza con poner fin a su coproducción de las películas del “Hombre araña” (Spider-Man”), lo que pone en duda el futuro de uno de los personajes más queridos de Marvel.

Según explicó Sony en un comunicado a través de su cuenta de Twitter, el problema en realidad radica en el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

En la misiva sostiene que por tal motivo Feige ya no participará como productor de las películas del “Hombre araña” a raíz del exceso de trabajo que tiene tras la adquisición de nuevas propiedades, haciendo referencia claramente al hecho de que ahora, debido a la compra de 21st Century Fox por parte de Disney, Marvel tendrá que lidiar con incluir a los “X-Men” y “Los 4 Fantásticos”.

Sony posee los derechos cinematográficos del popular personaje de Marvel, a pesar de que Disney adquirió Marvel Studios por 4.000 millones de dólares en 2009.

En tanto, Disney solicitó una participación de 50% en las ganancias por las películas en el futuro, pero Sony quiere mantener el acuerdo actual, la compañía de entretenimiento más grande del mundo obtiene una participación de solo el 5% de los ingresos de taquilla, según Deadline, el medio que reveló las desavenencias entre las dos compañías.

Mientras se mantiene la disputa, por ahora se desconoce el futuro del “Hombre araña”, por lo que el personaje no aparecerá en las películas de Marvel de Disney, una serie llamada Marvel Cinematic Universe, o MCU, que genera más 22.500 millones de dólares a nivel mundial. Spider-Man es un superhéroe ficticio creado por los escritores y editores Stan Lee y Steve Ditko, que apareció por primera vez en el cómic de antología Amazing Fantasy (10 de agosto de 1962). Aparece en los cómic estadounidenses publicados por Marvel Comics, así como en varias películas, programas de televisión y adaptaciones de videojuegos ambientadas en el Universo Marvel, lo que ahora podría quedar trunco. En el cine, Spider-Man ha sido interpretado por los actores Tobey Maguire (2002-2007), Andrew Garfield (2012-2014), y Tom Holland, quien ha representado al personaje en Marvel Cinematic Universe desde 2016 a la actualidad. Reeve Carney, en tanto, interpretó a Spider-Man en un musical de Broadway en 2010.

Se lo considera uno de los personajes de cómic más populares de todos los tiempos, junto con los superhéroes más famosos de DC Comics, Batman, Superman y Wonder Woman.

El último filme, “Spider-Man: Lejos de casa”, es la película más taquillera de este personaje y desde que se estrenó el 2 de julio, con Holland de protagonista, lleva recaudado 971 millones de dólares.

