Trump: ¿No me venden Groenlandia? No visito Dinamarca

La seca negativa a la propuesta de Donald Trump de evaluar la compra de Groenlandia de parte de Estados Unidos parece haber ofendido al presidente estadounidense, que decidió cancelar su visita del 2 de septiembre a Dinamarca (país del que depende Groenlandia).

“Dados los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, que dijo no estar interesada, postergaré nuestro encuentro previsto dentro de dos semanas para otra vez”, escribió Trump, sin preocuparse por el riesgo de causar una crisis diplomática.

“La premier fue capaz de ahorrar una gran cantidad de gastos y esfuerzos tanto para Estados Unidos como para Dinamarca al ser tan directa”, agregó el republicano. “¡Le agradezco eso y espero reprogramarlo en algún momento en el futuro”.

La Casa Blanca confirmó que todo el viaje a Dinamarca había sido descartado, incluida una reunión planificada con la Reina de Dinamarca.

Frederiksen le recordó a Trump que “Groenlandia no es danesa.

Groenlandia pertenece a Groenlandia”.

La decisión de Trump fue “una sorpresa”, dijo una vocera de la casa real danesa, Lene Balleby, afirmando que no habría más comentarios. El gobierno danés, culpable a los ojos de Trump de “no estar interesado” en vender Groenlandia, no hizo comentarios.

Por su parte “la Comisión Europea suscribe y apoya plenamente la postura expresada por la premier danesa” y “el gobierno de Groenlandia”, dijo la vocera Natasha Bertaud. Trump tenía previsto visitar Dinamarca del 2 al 3 de septiembre próximo como parte de su gira por Europa, pero hasta sus tuits del martes, no había indicios sólidos de que la visita a Dinamarca se centrara en comprar Groenlandia.

ansa