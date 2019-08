Amenazó de muerte a su hermanastra, causó destrozos y fue detenido

POSADAS. Esta madrugada, cerca de las 1 hs en un domicilio del barrio Yacyretá, efectivos de la Comisaría 6ta detuvieron a Alfredo C. de 37 años, acusado de amenazar de muerte y causar destrozos en la casa de su hermanastra de 47 años.

La víctima llamó al Centro Integral de Operaciones (CIO- 911) manifestando que el sujeto, en actitud violenta se apersonó en su casa, rompió los vidrios de las ventanas y la amenazó de muerte. Por tal motivo, consternada por la situación, la mujer alertó a los policías ya que temió por su vida y la de su hija de 21 años que estaba en la vivienda.

Así fue que inmediatamente, una comisión policial se dirigió al lugar y con autorización de la propietaria, ingresaron al sitio y detuvieron al revoltoso que puso gran resistencia al arresto e intentó fugarse no logrando su cometido.

Por orden del Juzgado de Instrucción N°2, Alfredo fue alojado en la comisaría jurisdiccional mientras que las víctimas fueron asistidas y no resultaron lesionadas.

Policia de Misiones