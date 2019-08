Cacho Castaña, internado nuevamente

Cacho Castaña es uno de los artistas más consagrados del espectáculo argentino. Consagrado con sus grandes éxitos, lo cierto es que en los últimos tiempos su problema de salud se agravó y sufrió varias internaciones que causaron gran revuelo, sobre todo para sus fanáticos y principales seguidores del protagonista de “Café La humedad”, “Para vivir un gran amor” y muchos temas más.

Tras haber mejorado, hoy, a dos semanas de su última hospitalización, se conoció a través de Primicias Ya que el cantante fue trasladado al sanatorio Los Arcos para ser revisado por los especialistas del nosocomio. “Está desde ayer en Los Arcos. Tiene un virus sincitial respiratorio. Es una gripe leve que les agarra a los bebés. En él todo se magnifica” (sic), lo confirmó Leticia Gourdin.

La jefa de prensa del intérprete fue por más y detalló: “Tiene que estar en observación 72 horas. Está bien y no es grave”, concluyó al decir que esperan nuevas noticias para comunicarle a los medios. Recordemos que el tema “salud” de Cacho es una constante y hace poco, los cibernautas viralizaron una desafortunada información en la que confirmaban que él había fallecido. “Aflojen con bolu… Aflojen con la salud de la gente. Aflojen”, disparó furiosa Gourdin.

Vale recalcar que El Intransigente publicó con anterioridad que en el mes de julio, fecha de otra internación de Castaña, la encargada publicitaria del protagonista se mostró picante. “Cacho Castaña está bien, en su casa. Tiene una lumbalgia y por eso debe guardar reposo. Aflojen. Vayan a vivir la vida”, detalló Gourdin, ¡harta de lidiar con esas “bromas! Más tarde, el amigo del talentoso vocalista, Oscar González Oro, se comunicó con él durante el ciclo radial “Negro y Regreso” para que diera su opinión sobre la falsa primicia.

“Otra vez te mataron en las redes sociales Cacho”, le dijo el locutor al ídolo. “A veces las redes son maravillosas en algún sentido y son tan perversas en otro. No sé quién fue el hijo de pu… que publicó que te habías muerto. Me empezaron a llamar de todos lados y yo les decía que si te hubiese pasado algo así yo lo sabría. Por eso quería que la gente te escuchara, porque algunos se angustian en serio”, acotó.

“Qué poder que tenés Negro, menos mal, porque estaba desnudo arriba del mármol de la morgue y estaba cagado de frío”, ironizó el famosísimo compositor.“Me enteré a las 7 de la mañana por los llamados. Empezó a sonar el teléfono a las siete de la mañana y por supuesto no lo atendí. Y seguía sonando y sonaba”, explicó.

“Yo dije habrá muerto Perón, o sino vuelve en cualquier momento”, bromeó. “Me levanté a las once y el teléfono seguía sonando. Me levanté a las once y me di cuenta que venía otro candombe más. Hay que jugarle al 48, ‘el muerto que parla’. Aunque sea cien pesos para ganar unos manguitos y comprar cigarrillos”, concluyó Cacho Castaña, tomándose la situación con muchísimo humor.

El Intransigente