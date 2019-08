Donald Trump: “no necesitamos a China”

“Nuestro país perdió estúpidamente miles de millones de dólares con China durante muchos años. Nos robaron propiedad intelectual. No permitiré que ocurra. No necesitamos a China. Responderé a los aranceles a China en la tarde”, tuiteó hoy el presidente estadounidense Donald Trump.

Las empresas norteamericanas deben “inmediatamente empezar a buscar alternativas a China, incluso traer de vuelta a casa sus compañías y producir en Estados Unidos”, dijo Trump, ordenando todas las firmas de expedición -incluyendo FedEx, Amazon, UPS y el Correo estadounidense- que rechacen todas las entregas de fentanilo desde China (o cualquier otro lugar).

“El fentanilo mata a 100.000 estadounidenses cada año. El presidente Xi dijo que esto pararía, pero no fue así”, agregó Trump.

ansa