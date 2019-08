Federico Storani: “Va a ser muy difícil compatibilizar la convivencia con el PRO”

El ex Ministro del Interior y actual Vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, conversó Jorge Gres en el aire de «Dos Miserables» y señalo”No debemos dividirnos y separarnos por nuestras procedencia, que esta bien y marcan nuestra identidad y nuestra historia, pero los desafíos son tan grandes que hay que encontrar lo que nos une”

Storani dijo “yo creo que es un estilo que ha tenido el presidente, que evidentemente antes le a dado resultado y ahora no” y agrego “creo que una de las primeras enseñanzas que tiene el sistema democrático, es saber escuchar, dialogar porque de todos se puede enriquecer, sobre todo cuandoformábamos parte de una coalición que nunca fue una coalición de gobierno pero si electoral” y aseguro “muchos de nosotros con mucha experiencia veníamos persiviendo que la situación no iba en ladirección correcta y tal vez podríamos haber aportado para evitar un mayor sufrimiento para el pueblo argentino”.

El Vicepresidente de la UCR indico “yo creo que el radicalismo tiene que dar un debate muy profundo para reencontrar su identidad, con los valores que antes decía, su sensibilidad social, su defensa del patrimonio nacional, del papel que tiene que tener un estado para defender a los mas vulnerable, en fin todos aquellos valores que en su momento nos inculcaron todos los próceres que nos han antecedido ante al radicalismo y otras fuerzas política” y aseguro ” el actual gobierno ha extraviado ese rumbo, es un rumbo mas bien que privilegia a los sectores mas concentrados y lo que se podía definir como una vertiente conservadora”

Hablo sobre la posibilidad de seguir con el PRO y dijo “me parece que va a ser muy difícil compatibilizar la convivencia” y agrego “la fuerza del PRO en general tiene una impronta muy conservadora que no esta identificado con nuestros objetivos” y aseguro “cuando hicimos el acuerdo era para equilibrar el poder, garantizar la alternancia y luego nunca hubo coincidencia en las políticas esenciales de las políticas publicas, y cuando planteamos las incidencias jamas fueron escuchadas”

De su relación con Cornejo dijo “es buena con el presidente del partido, el fue tomando mucha mas cercanía con las cosas que acabo de plantear y me parece bien pero otros sectores del partido que me parece que se sienten cómodos por algunas posiciones que han tenido vinculados con la cercanía del poder, con el gobierno”. Al consultarle si hablaba de Naidenoff y Negri recalco “yo no quiero dar nombres porque todos ellos tienen méritos, sus matices también pero creo que tienen que tener una posición mucho mas enérgica de plantear aquellas cosas que identifican al radicalismo, una mayor sensibilidad social sobre todo”

Sobre Negri dijo “en cualquier momento habló con él, somos amigos de viejas épocas y por supuesto es un dialogo que cultiva”.

Sobre el actual gobierno manifestó “han estado demasiado encerrados, creo que creyeron realmente que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años como dijeron, esto ya se vio que no es así y el pueblo argentinos lo percibió de ese modo y por eso no lo acompaño con su voluntad expresada con el voto” con respecto a una reelección de Macri en las elecciones comento “la posibilidad existe pero es altamente improbable, hay que ser realista”

“el porvenir y el futuro esta en la juventud” concluyó Storani

Fuente: https://radiocut.fm/audiocut/federico-storani-en-dos-miserables-1/

Credito: Rocio Florencia Duarte