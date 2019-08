“La migración no es derecho humano”

El canciller chileno Teodoro Ribera sostuvo hoy que la migración no es un derecho humano y aclaró que sí “hay un derecho humano a migrar, pero no hay una obligación del país necesariamente de recibirlos”. En entrevista con radio Infinita, el jefe de la diplomacia profundizó que “si fuera un derecho humano no estaríamos en la discusión que hoy día sucede en Europa de que las personas procuran llegar a Europa, y Europa tiene las fronteras cerradas.

Si fuera un derecho humano no pasaría que países que miramos como ejemplo, como Canadá o Australia, efectivamente tienen cuotas y perfiles”.

Insistió en que “hay un derecho que yo puedo abandonar un país. Imagínese lo que podría pasar con los países pequeños, con poca población, podrían haber migraciones masivas incluso impulsadas por otros gobiernos. Se acabaría la diversidad cultural. Se acabaría la sostenibilidad de los países. Cada país tiene un derecho de decir yo puedo recibir más o puedo decidir menos”.

Chile ha vivido en los dos últimos años una oleada de migración proveniente del interior del continente como nunca la había tenido antes, principalmente, peruanos, bolivianos, colombianos, haitianos, venezolanos, argentinos y dominicanos.

ansa