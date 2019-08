La primera víctima conocida del cigarrillo electrónico

El “e-cig”, el cigarrillo electrónico, tiene ya su primera víctima en Estados Unidos, más precisamente en Illinois, y termina en la mira de las autoridades federales.

La identidad no fue dada a conocer pero se trata de un adulto que recientemente había “vapeado” y se hallaba internado con una grave enfermedad pulmonar, que falleció en estos días.

El deceso parecer ser el primero con trasfondo de una reciente ola de misteriosas enfermedades respiratorias: al menos 193 casos en 22 de los 50 estados norteamericanos, muchos entre adolescentes y jóvenes, según los centros para la prevención y el control de las enfermedades (CDC).

Entre los estados comprometidos figuran California, Texas, Florida, Nueva York y Michigan. Pero es en Illinois que la cantidad de las personas que terminaron en un hospital luego de haber fumado el cigarrillo electrónico se duplicó en la última semana.

Al menos 22 personas, entre los 17 y los 38 años, experimentaron enfermedades respiratorias, mientras hay otros 12 casos sospechosos.

Los síntomas, tendientes a empeorar antes de la internación, son: tos, respiración corta, cansancio, vómitos y diarrea.

Hasta ahora no se proporcionaron otros detalles de la víctima, ni cuál e-cig o productos usó. Si bien algunos casos parecen similares, las autoridades precisan que no saben si las patologías están asociadas al cigarrillo electrónico mismo o a específicos ingredientes o contaminantes inhalados, a veces producidos en casa.

En muchos casos señalados en el país, Illinois incluido, los pacientes reconocieron haber fumado productos que contenían THC (tetrahidrocannabinol), que es uno de los mayores y más conocidos principios activos del cannabis.

Pero ahora no fue identificado algún producto ligado de modo definitivo a las enfermedades, ni está claro si todos los casos tienen una causa común o si existen patologías diferentes con síntomas análogos.

El oncólogo italiano Francesco Cognetti, director de Oncología Médica del Instituto Nacional del Tumor ‘Regina Elena’ y presidente de la Fundación “Juntos contra el Cáncer”, expresó “perplejidad” e invita a la cautela. “Existen diversos tipos -recuerdó- de enfermedades pulmonares, y es difícil atribuir una correlación al uso del e-cig en un caso individual. Además, la mayor parte de los cigarrillos electrónicos demostró menor riesgo cancerígeno en relación a los cigarrillo clásicos, sujetos a combustión”, explicó.

El presidente de la ‘American Vaping Association’, Gregory Conley, se mostró “confiado” en los resultados del caso porque las enfermedades podrían ser causadas por sustancias que contienen cannabis u otras drogas sintéticas, y no nicotina contenida en los clásicos líquidos para vapear.

Existe quien se pregunta por qué estas enfermedades surgen recién ahora dado que el e-cig apareció hace más de una década.

Brian King, del CDC, sostuvo que podrían haber existido casos con anterioridad “pero no los tuvimos en cuenta”.

“Las sustancias en el aerosol del cigarrillo electrónico pueden contener ingredientes potencialmente dañinos para los pulmones, entre ellos, partículas ultra finas y aromas, como el diacetilo, que pueden estar ligados a enfermedades respiratorias”, detalló.

En cualquier caso, el mes pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) sentenció que los cigarrillos electrónicos con nicotina son “indudablemente dañinos” y deben ser regulados.

En marzo, en cambio, la ‘Food and drug administration’ (Fda) fijó algunos límites para la venta de los cigarrillos electrónicos aromatizados en el intento de contener lo que ya es considerada una epidemia entre los adolescentes norteamericanos: en 2018 lo utilizaban 3,6 millones de estudiantes de las escuelas medias y superiores.

