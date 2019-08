Nancy Dupláa: “Lo que se avecina con Alberto Fernández es cerrar la grieta”

En una extensa entrevista donde el leitmotiv era el próximo estreno de El Retiro, la película que protagoniza junto a Luis Brandoni y que los tiene en el rol de padre e hija, Nancy Dupláa no esquivó las respuestas cuando el eje se corrió hacia el presente político-electoral por el que atraviesa el país.

Reconocida militante kirchnerista junto a su pareja, el actor Pablo Echarri, manifestó estar convencida de que Alberto Fernández, el candidato a presidente por el Frente de Todos, va a lograr que comience a cerrarse la grieta.

“Lo que tiene Alberto es una gran inteligencia emocional para poder comunicar de una manera tal que el que está ofuscado y desesperado y alega que “los kirchneristas robaron y son lo peor” entienda que esto que se avecina es otra cosa, es un aire nuevo, un partido nuevo formado por un montón de otros pensamientos pero con un objetivo afín. Esto, de alguna manera, es cerrar la grieta”, definió en el reportaje brindado al diario La Nación.

“Si los que están del otro lado entienden que hay que agarrar un camino para poder sacar al país a flote nuevamente y hacerlo crecer, entonces sí se va a empezar a cerrar la grieta. Intuyo que Alberto está haciendo las cosas bien, abriendo el juego a la comunicación a todos lados, se banca todos los tiros y está dispuesto también a colaborar si se lo necesita”, completó Dupláa.

Para la actriz, que también es una ferviente militante en la campaña por el aborto legal, Fernández representa el principio de algo nuevo. “Yo espero que Alberto cierre la grieta. Ojalá. Yo espero que sí, que él la cierre. Con él es el principio de algo nuevo, de una nueva forma de comunicar y de hacer. Es volver a reivindicar no meter la mano en la lata, hacer las cosas bien, condenar al corrupto, al que se equivoca, y hacer que la Argentina crezca incluyendo a todos”, expresó.

La protagonista de 100 Días para enamorarse, La Leona y Graduados, entre otros éxitos televisivos, también reconoció estar muy contenta con el resultados de la PASO.

“Me llenan de esperanza. Me sorprendió la cantidad de votos, los porcentajes. Porque yo vivo en el microclima de Capital y no sabía qué podía pasar en la totalidad del país. Cuando supe el resultado me puse eufórica durante un rato largo. Pero luego me cayó la ficha que aún falta un tramo importante hasta octubre y que hay que ver qué rescate se le puede dar a la gente que se cayó de nuevo del sistema, ese sería el foco de emergencia”, apuntó la artista, que en el film de Ricardo Díaz Iacoponi comparte cartel con un declarado seguidor del gobierno macrista.

En ese sentido, y mediante una especie de acuerdo tácito, durante el rodaje ambos esquivaron llevar sus ideologías políticas al set de filmación. Primó el respeto y la admiración por el otro como par.

“En cuanto a las diferencias con respecto a lo que uno piensa o siente hay un momento en que hay que aprender a convivir, es de gente inteligente y además es lo que más conviene. Yo tuve un gran tránsito con Beto (Brandoni) en la película, por suerte y gracias a eso. Los dos pudimos correr nuestras ideologías más profundas de lado, que nos oponen, y tener un buen pasar”, aseguró Dupláa.

msn