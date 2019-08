Bolsonaro quiere que Macron se disculpe

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que si su par francés Emmanuel Macron quiere que se discuta la asistencia del G7 para combatir la deforestación en la Amazonia, como propuso en la cumbre de Biarritz, debe retirar los “insultos” que le dirigió y respetar la soberanía nacional de Brasil sobre su territorio.

Consultado sobre las declaraciones de su ministro de la Casa Civil -equivalente a primer ministro- Onyx Lorenzoni, para quien Brasil tiene intención de rechazar el ofrecimiento de 20 millones de dólares de asistencia para la lucha contra la deforestación presentada en Biarritz, Bolsonaro fijó lo que considera las condiciones necesarias para “discutir o aceptar cualquier cosa que venga de Francia”.

“En primer lugar, el señor Macron debe retirar los insultos que dirigió a mi persona. Porque me resulta que me trató de mentiroso”, explicó el presidente brasileño, agregando que el mandatario francés también debe aclarar si, “como me resulta de las informaciones de que dispongo, nuestra soberanía sobre la Amazonia fue puesta en discusión”.

El pasado 24 de agosto, el Eliseo difundió una nota en la que declaró que “Bolsonaro mintió en la cumbre del G20 de junio en Osaka, decidiendo no respetar sus compromisos sobre el clima y no comprometerse por la biodiversidad”.

Además durante la cumbre de Biarritz Macron habló de la posibilidad de que un “Estado soberano” pueda tomar “en modo claro y concreto medidas que se oponen al interés de todo el planeta”, señalando que “asociaciones, ONG y actores internacionales, también judiciales, cuestionan desde hace años si es posible definir un estatuto internacional para la Amazonia”.

Consultado por un cronista, que le preguntó si Brasil podría aceptar la ayuda del G7 en caso de que Macron retire sus declaraciones, Bolsonaro replicó: “Que primero las retire, luego haga su ofrecimiento y entonces yo respondo”.

Por su parte Macron había criticado la decisión de Brasil de rechazar las ayudas, afirmando que son una señal de amistad, “no de agresividad”.

Macron dijo que es “un error” hablar de un presunto colonialismo, como dijo Bolsonaro, subrayando que “la solidaridad internacional es una señal de amistad y nosotros la aceptaremos”.

ansa