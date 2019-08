“Es un premio”: la defensa del productor que prometió $5000 a sus empleados

Gonzalo Blasco, el productor agropecuario tucumano que prometió entregar a sus empleados un bono de hasta 5 mil pesos si el Gobierno alcanzaba el balotaje, volvió a ratificar este martes 27 de agosto el ofrecimiento a sus trabajadores.

“Yo grabé un audio en el ámbito privado para productores amigos en el cual, si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta, nosotros pagaríamos un bono a nuestros empleados de 3 o 5 mil pesos en el caso de que se de ese resultado. Es una promesa de premio si pasa algo que no se sabe si pasará”, expresó en declaraciones a Radio La Red.

“Vivo en Tucumán. Acá hay varios problemas en las elecciones. Van y buscan al votante a la casa. Le dan el voto y cuando le dan el voto, le dan la plata y el bolsón. Mucha gente no vota libremente. Buscábamos una idea para equilibrar la balanza para que la gente vaya y vote libremente“, detalló, y recalcó: “En este caso es dinero mío o de cualquier empresario que lo quiera pagar, lo ganamos trabajando, no es del Estado”.

Al ser consultado por Luis Novaresio si eso no era “comprar la libertad” de la elección, el empresario aseguró que “es personal que trabaja conmigo” y que él no les preguntó a quién votaron en las PASO. “No hay extorsión, no hay amenaza, no hay intimidación. El bono es una liberalidad. Yo no les digo ‘vayan y voten a tal o cual'”, afirmó. Además, según detalló, la idea “ha tenido mucha aceptación en muchos productores y mucha gente en nuestra provincia” y “mucha gente dice que es una manera de colaborar en la campaña”.

En este marco, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, aseguró, también en declaraciones a Radio La Red, que “cualquier acción que tienda a condicionar al votante es una irregularidad” y que “es una conducta que no corresponde y que podría ser investigada”.

Hace unos días se conoció que Blasco, productor agropecuario e ingeniero agrónomo, prometió entregarles a sus empleados un bono de 5 mil pesos si el Gobierno logra su objetivo de alcanzar el balotaje. Aparentemente, la idea de pagar este extra surgió fue una iniciativa interna entre empresarios agropecuarios tucumanos y se terminó filtrando a partir de un WhatsApp de voz que el propio Blasco envió a sus colegas.

“En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de cinco mil pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre”, comienza el audio.

Luego, el mensaje continúa: “Se discutió un poco el precio. Algunos opinan pagar tres, otros cinco, hay uno que paga 10 mil pesos, así que esto es muy importante. La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar. Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (a la fórmula peronista) y viene uno para Mauricio. Esto háganlo correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenle a sus vecinos y a sus amigos”.

Blasco, que se especializa en la producción granos (soja, maíz y trigo, principalmente),supo ser candidato a diputado por el macrismo en 2017. En su cuenta de Twitter suele compartir posteos favorables al Gobierno. Sin embargo, su último retuit fue una defensa, por parte de otro usuario, a su iniciativa de entregar 5 mil pesos a los trabajadores si Macri logra llevar la contienda electoral a noviembre.

