Maxi López y Denis de regreso al “calcio”

Los experimentados delanteros argentinos Maxi López y Germán Denis volverán a probar suerte en el fútbol italiano, pues aceptaron las propuestas del Crotone y la Reggina, de la Serie B y C del “calcio”, respectivamente.

López, de 35 años y que la temporada pasada jugó para el Vasco da Gama brasileño, explicó que aceptó la oferta del Crotone “porque así podré estar más cerca de mis hijos”.

El ex delantero del Barcelona y Milan, entre otros, aludía a los hijos que tiene con Wanda Nara, esposa y representante del también delantero argentino Mauro Icardi, en crisis con Inter.

A su vez, Denis, de 37 años, fue convencido de volver al fútbol italiano por el ex arquero y actual director deportivo de la Reggina, Massimo Taibi. “En el plantel teníamos cuatro atacantes importantes por categoría, pero buscábamos otros que pudiera estar en el área”, explicó Taibi sobre el plan de sumar a Denis, que en el “Calcio” jugó para Cesena, Napoli, Udinese y Atalanta.

“La historia habla claro, el año pasado los goleadores fueron (Francesco) Tavano, (el uruguayo Pablo) Granoche y (Luigi) Castaldo”, argumentó Taibi.

El directivo de Reggina justificó recurrir a Denis al citar a Tavano, de 40 años y jugador del Carrarese; a Granoche (35 y Triestina) y a Castaldo (37 y Casertana).

“Germán está bien, tiene la cabeza para la categoría y para convencerlo me vino una idea: estaba en casa en Reggio, recordé su perfil, una locura respaldada por mi dirigencia y con un mensaje de Whatsapp lo contacté”, reveló Taibi.

“Luego me llamó su agente, muy gentil, y se convenció por el club y el proyecto. Hablamos de dinero sólo después, estaba muy entusiasmado por venir a Reggio: su voluntad es alocada”, completó Taibi sobre Denis.

Crotone empató sin goles como local del Cosenza en la primera fecha de la Serie B, mientras que igualó 1-1 en campo del Virtus Francavillae en la jornada inaugural del Grupo C de la tercera división del “calcio”.

