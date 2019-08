“Alberto y Macri son dos chicos conflictivos, inmaduros”

Ernesto Tenembaum responsabilizó a Mauricio Macri y a Alberto Fernández por la crisis que azota al país y los definió como “dos chicos conflictivos, inmaduros”. “Yo pretendo que sean padres de la patria pero es creer en los reyes magos”, afirmó. Asimismo, centrándose en el exjefe de Gabinete, lo comparó con “el Menem del ’89, empujando al abismo”.

Una vez más, el conductor ratificó que para salir de esta “delicada situación”, debe haber un “acuerdo entre Macri y Fernández”. Incluso, llegó a pedir que formen un “cogobierno que reúna a todos los frentes políticos”. “Hay tres días de lío y dos de paz: cada vez que se pelean, se dispara todo; y cada vez que muestran signos de distensión, se controla“, comentó.

“Yo pretendo que sean padres de la patria pero es creer en los reyes magos“, enfatizó y agregó: “Es pedir que los dos, digan: ‘a mi no me importa nada lo que se dice de mí, lo que pasa conmigo, lo que tengo que hacer es enforcarme para que la transición no termine en una tragedia porque soy el líder de un país, no de una facción’. Ninguno de los dos están actuando como líderes“.

“Son chicos, chicos conflictivos. Son muy inmaduros, muy que no se dan cuenta qué está en juego“, acusó. Siguiendo por esta línea, manifestó: “Tenemos una crisis muy fuerte de confianza en Argentina, justa o injusta, no importa; no tenemos quién conduzca porque el presidente actual no tiene mucho poder y el presidente que puede ser que venga, tampoco”.

“Entonces, estamos en una situación muy delicada donde los partidarios de unos y de otros dicen: ‘pero la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene mengano’. Estamos discutiendo, de nuevo, quién tiene la culpa; que es un clásico argentino. Cuando vos tenés incorporada la grieta, la desconfianza, la idea de que te pueden traicionar, es muy difícil conducir juntos“, se lamentó.

Centrándose en el mandatario “electo”, haciendo mención al candidato del Frente de Todos, Tenembaum comparó: “Podría a haber sido como Lula (Da Silva) en el ’99, que garantizó esa transición, y fue acercó a eso desactivamente la semana pasada; pero ahora, es muy parecido al (Carlos) Menem en el ’89, que empujó hacia el abismo a (Raúl) Alfonsín“.

“En ese entonces, (Domingo) Cavallo viajaba a Estados Unidos y decía: ‘no les manden más plata porque están haciendo fuga de capitales’, eso cortó el chorro y disparó la inflación por caídas de reservas, en el ’89. Y (Guido) Di Tella, quien era el candidato a ministro de Economía, decía: ‘queremos un dólar re contra alto’. Ahora, Alberto es muy parecido a eso”, aseveró.

