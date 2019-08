Boca sueña con la revancha

Boca Jrs recibirá mañana a Liga de Quito en la revancha del partido que ganó por 3-0 y en busca del pasaje a semifinales de Copa Libertadores, torneo en el que busca revancha frente a River Plate, su clásico rival.

Para que eso suceda, el “xeneize” debe asegurar su boleto en La “Bombonera” y esperar a que el “millonario” haga lo propio en Asunción el jueves frente a Cerro Porteño, al que venció por 2-0 en el Monumental en el duelo de ida.

El estadio de River será escenario este domingo del “Superclásico” del fútbol argentino entre los dos equipos más populares del país, duelo que podría repetirse a mediados de septiembre si ambos avanzan en Copa Libertadores. El último choque vio ganar a River en la revancha de la final del torneo continental que se trasladó a Madrid por cuestiones de seguridad tras el empate en dos goles con el que se saldó el duelo de ida en La “Bombonera”.

En ese mismo escenario habían chocado por la pasada Superliga local con triunfo también del equipo comandado por Marcelo Gallardo, que se impuso 2-0 ante el “xeneize” por entonces dirigido por Guillemo Barros Schelotto.

El “mellizo” también estuvo en el banco en las finales de Copa Libertadores que terminaron sentenciando su suerte al no poder repetir lo hecho como jugador, cuando logró cuatro de las seis coronas conquistadas por Boca en Copa Libertadores.

Para reemplazarlo llegó Gustavo Alfaro, quien tras el triunfo sobre Banfield en la cuarta fecha de la Superliga (que Boca lidera junto con San Lorenzo) consideró “irresponsable” pensar en el “Superclásico” del domingo antes que en Liga de Quito.

Por eso, el DT anunció que mañana saldrán al ruedo los mismos once que enfrentarían a River el domingo como visitantes en el “escenario del crimen” de la frustrada final de Libertadores, salvo que alguno se lesione.

El volante italiano Daniele De Rossi, que ya debutó con la casaca de Boca en el torneo local (jugó también frente a Almagro en la eliminación por penales en Copa Argentina) espera ahora por su estreno en el certamen continental.

El ex capitán de la Roma viajó con el plantel a Quito, pero vio desde el banco de suplentes el contundente triunfo de sus compañeros a 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar que invita a soñar con la clasificación a semifinales.

Idéntico destino le espera mañana en la revancha con el único equipo ecuatoriano que conquistó la Copa Libertadores (en 2008 al mando del argentino Edgardo Bauza) y tras la cual Boca repetiría a los mismos once frente a River.

Carlos Tévez, Ramón “Wanchope” Abila y Eduardo Salvio serían los delanteros elegidos por Alfaro para enfrentar a Liga, que en su última visita a la “Bombonera” cayó por un categórico 4-0 en cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2008.

“Somos conscientes de lo que nos espera, pero Liga no es el equipo que se vio en Quito”, afirmó el técnico uruguayo Pablo Repetto de cara a la revancha y en un intento por contagiarle una dosis de esperanza y entusiasmo a sus dirigidos.

“Vamos en busca de la hazaña y tenemos que animarnos a soñar con que se puede”, agregó Repetto apelando a una frase acuñada en Ecuador en épocas en las que el colombiano Hernán Darío Gómez lograba la clasificación al primer Mundial en Corea-Japón 2002.

Frase que se escuchó días atrás por las calles de Buenos Aires cuando los seguidores de Mauricio Macri marcharon para expresarle su respaldo a un emocionado presidente argentino de cara a los comicios generales de octubre.

“Sí se puede”, gritaban sobre la posibilidad de revertir el desalentador panorama que arrojaron las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias para el partido de gobierno, que perdió por amplísimo margen.

A tal punto que muchos de los mismos analistas que auguraban cierta paridad hoy dan por descontada la victoria de la fórmula integrada por Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre.

Escenario que altera los ánimos del oficialismo y del propio Macri, que mientras intenta salir de su propio laberinto le habría pedido a su “delfín” y actual presidente de Boca, Daniel Angelici, postergar la despedida de Juan Román Riquelme.

Así lo confirmó el periodista Martín Costa en “TNT Sports”, según el cual desde la Casa Rosada, sede del gobierno, partió la instrucción de suspenderla al menos hasta después de las elecciones generales.

Riquelme se alejó del club de sus amores en 2014 enfrentado con Angelici, es uno de los máximos ídolos de la parcialidad “xeneize” y alzó la Copa Libertadores en tres ocasiones, la última de ellas en 2007 que fue también la última de Boca. En 2012, poco antes de la revancha con Corinthians en San Pablo por la final del torneo continental, Riquelme también se despedía de Boca aduciendo que se sentía “vacío” como para continuar en el plantel comandado por Julio César Falcioni.

Algunos intentaron atribuir aquel anuncio a un supuesto pase de facturas al entonces entrenador, con quien nunca se llevó bien, pero lo cierto es que el plantel pareció sentir el efecto de sus palabras cuando salió a la cancha.

Fue la última final de Copa Libertadores que jugó Boca hasta la que disputó en diciembre frente a River, que tras conquistarla por tercera vez en 2015, la revalidó hace un año y apuesta a repetir esta temporada.

En el camino de ambos rumbo a la corona aparece nuevamente el clásico rival, aunque primero deberán dar cuenta de Liga de Quito y de Cerro Porteño para luego sí jugar el que sería el primero de tres “Superclásicos” el próximo domingo.

