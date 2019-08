El posteo de Diego mientras allanaban la casa de Claudia Villafañe

Este miércoles por la mañana se llevó a cabo un allanamiento en el departamento del barrio de Devoto que Claudia Villafañe y Diego Maradona compartieron durante su matrimonio. En la propiedad ubicada en Segurola y Habana, están las camisetas, trofeos y medallas que el Diez obtuvo a lo largo de su carrera futbolística.

El ex director técnico de Dorados de Sinaloa le reclama a la mamá de Dalma y Gianinna que le devuelve alrededor de 400 objetos. En un primer lugar, la Justicia le dio la razón a su ex, ya que cuando se realizó la división de bienes en la separación, Maradona no se los había pedido.

Ahora, la Cámara Civil, a cargo de las doctoras Marta del Rosario, Patricia Barbieri y Beatriz Alicia Verón revocó un fallo de la Jueza Adriana Carminati, para permitir que se verifique el estado de todas las camisetas, trofeos, medallas y regalo. Entra los objetos, muchos de ellos invaluables, está la camiseta con la que el ídolo deportivo alzó la Copa del Mundo de México en 1986 y regalos.

Tras ver el allanamiento por televisión, Maradona publicó una foto con la camiseta de la selección nacional que lució en el Mundial del 94, el último campeonato en el que participó antes de retirarse. Además, escribió un descargo sobre lo ocurrido en aquella propiedad en la que se criaron Dalma y Gianinna.

“Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio ‘¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?'”, escribió en la red social.

“Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona? Y si la justicia me está pasando factura por ser kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos…“, finalizó Maradona, muy enojado por no poder recuperar esos objetos tan valiosos.

