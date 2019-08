La inesperada confesión de Jesica Cirio

Jesica Cirio goza de un excelente presente. Se dedica a hacer lo que ama y logró conformar una hermosa familia. El 5 de noviembre del año 2017 se convirtió en mamá por primera vez y dio a luz a Chloé, fruto de su relación con Martín Insaurralde. En ese contexto, la bellísima modelo fue portada de la revista Gente, donde dio detalles de su vida privada.

“A los 16 me fui de casa escapando de los conflictos. Me instalé en lo de un novio. Todo resultó un desastre. Sin haber podido vivir mi adolescencia, entré de un tirón a la Capital, a la noche, a la joda. Fui perdiendo el foco. Perdí el contacto con mamá y me perdí yo”, expresó la mediática. Entonces reflexionó: “Tuve contacto con todo. Viví de todo. Hice de todo. Pero jamás al límite”.

“Cada vez que esos ‘hijos de poderosos’ con los que compartía los VIPs de los boliches me decían: ‘ey, ¿ya te vas?’. Yo los miraba y pensaba: ‘A mí no me toca regresar a casa, en familia, con todo servido y resuelto. Tengo que trabajar para pagar mis cuentas…’”, manifestó más adelante la famosa presentadora de La Peña de Morfi.

Más adelante, la top habló de su relación con Insaurralde. “Al principio traté de evitar mi amor por Martín. Quería evitar las especulaciones de salir con un político. Y así fue. Dijeron que había un contrato de por medio. Tanto insistieron, y él tanto esfuerzo hacía para domar a esta indomable, que hasta llegué a pensar que eso era cierto”, reconoció Jesica.

“Me resistía a una relación con Martín. Él estaba enamorado, ciego. Y no me porté bien. Una vez le comenté que estaba trabajando en el Chaco. A las horas me llamó y me dijo que estaba entrando al hotel. Lo recibí en el restaurante. Intimamos por primera vez y en medio de la noche volví a mi cuarto”, confesó. “No hubo ni siquiera un desayuno de despedida. Sólo le escribí un mensaje: ‘Que tengas buen regreso’”, completó.

“Después de tanto, Martín desapareció. Fueron días de silencio total. Me clavó el ‘visto’ a millones de mensajes. Era la primera vez en mi vida que un hombre no me respondía un llamado. Me desesperé y empecé a necesitarlo”, continuó relatando la reconocida presentadora. “Martín me enseñó qué es el amor sano”, remarcó luego.

“Siempre supo todo de mí. Todo. Así pude rescatarme de un pasado tormentoso. Me ayudó a encontrarme, a escucharme y encaminarme. Me hizo conocer el sentido del hogar, tal vez lo que había buscado durante tantos años”, destacó. Finalmente, Cirio habló de su pequeña. “Quiero que Chloé sea responsable desde muy chica, como yo. Pero que jamás deje de ser ella. Mi experiencia servirá para cuidarla de cerca. Para darle apoyo con presencia y desde la palabra profunda, que es lo que le quedará para siempre”, concluyó.

