Lavagna retoma su campaña electoral

En medio de un contexto complicado en cuanto a economía y después de 10 días alejado de la escena política, el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, retomará su campaña electoral este jueves. Apostando a la diferenciación con sus propuestas, el exministro de Economía presentará un “programa alimentario” y apuntará a la actual “emergencia nacional”, demandada por diversos sectores sociales.

“Dado que no tomaron cartas en el asunto y la gente tiene hambre, vamos a salir a exigirle fuerte al Gobierno. Pero no será solo una queja, queremos a detallar las medidas que forman forman parte del programa que nosotros tenemos pensado”, fue el argumento de Consenso Federal para retomar su campaña, después de que el candidato presidencial resaltara que “el hambre no está en la tapa de los medios de comunicación y hoy es el problema más grave”.

Si bien mediante un video Lavagna había anunciado que terminaría con sus actividades en clave electoral dado el contexto de crisis, el martes la mesa política de su espacio político se reunió y acordó retomar sus planes con una presentación en el local, ubicado en Cerrito y Paraguay. Así, la decisión estuvo en manos de Juan Manuel Urtubey, candidato a vice; el candidato a gobernador Eduardo “Bali” Bucca, el gobernador socialista Miguel Lifschitz y Matías Tombolini.

Sin embargo, Lavagna comenzó a retornar a la escena política a inicio de esta semana. El martes charló en Coninagro, en donde consideró que el dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) “en realidad está sirviendo para la fuga de capitales”, una postura similar a la del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Además, el miércoles participó de una entrevista radial.

“Espero que todos pongamos lo mejor de nosotros para que no ocurra desde el punto de vista institucional nada que no deba ocurrir. Lo cual no significa que nadie deba callarse las críticas que crea necesarias frente a un Gobierno que no ha sabido manejar la cuestión económica y que tiene en frente un deterioro social importante”, fueron sus palabras. Mientras estuvo apartado de la escena pública, no dejó la política de lado sino que celebró reuniones con su equipo en donde analizó los resultados electorales.

Con un discurso “moderado para evitar empeorar la crisis”, según confirmaron, Lavagna comenzó a diagramar el segundo tramo de la campaña, centrado en temas como la educación, la salud y el agro con propuestas concretas, lo que los diferenciaría de los demás espacios. Asimismo, cuentan con que el debate presidencial les sirva para ganar nuevos votantes al posicionarse como una alternativa a Fernández y Macri.

En redes ya comienzan a insistir con el hashtag “LavaganAlBalotaje”, un intento por conquistar a los electores desencantados con Cambiemos y que tampoco quieren votar al kichnerismo. Por otro lado, cuentan con que los problemas desencadenados con la reacción de los mercados ante el resultado de las PASO les juegue en contra al oficialismo y termine sin oportunidades de crecer, como sí las tendrían ellos.

