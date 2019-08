Cabello niega que Venezuela apoye a las Farc

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene nada que ver con el anuncio de líderes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de retomar las armas.

“Hoy nos están echando la culpa desde Colombia, lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia, que continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años y eso no comenzó por culpa de Venezuela”, afirmó.

Y sumó: “¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? Nada”. Aquí por culpa de ese conflicto recibimos más de cinco millones de hermanos colombianos que viven en Venezuela”.

Además, recordó que “eso comenzó porque en Colombia, mataron, la oligarquía mató a Jorge Eliécer Gaitán, ahí empezó”.

Iván Márquez, quien fuera el líder negociador de las FARC con el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), junto a un grupo de más de 10 personas, anunció en la víspera en un vídeo difundido en el canal YouTube, el nacimiento de una nueva guerrilla denominada la “segunda Marquetalia”.

Al anuncio, el presidente colombiano, Iván Duque, respondió asegurando que el regreso a las armas de exjefes disidentes de las FARC no supone el surgimiento de una nueva guerrilla sino de una banda narcoterrorista apoyada por el mandatario venezolano, al que no reconoce como presidente y tacha de dictador.

Las declaraciones del también jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de mayoría chavista se dieron en el encuentro con trabajadores internacionales que adelanta el PSUV en Caracas.

Desde ahí Cabello también respondió a Elliott Abrams, enviado para Venezuela de la Casa Blanca, quien aseguró el miércoles que en el país se deberían realizar elecciones presidenciales.

“Señor Elliott Abrams: aquí no habrá elecciones presidenciales porque ya tenemos un presidente que se llama Nicolás Maduro. Sería una violación contra nuestra Constitución”, afirmó Cabello.

Además, destacó que “en Venezuela quien decide es el pueblo” y “nosotros no nos vamos a rendir, lucharemos y venceremos”.

“Sabotearon nuestro sistema eléctrico, creyeron que solo afectaría a los chavistas, pero no. Es la maldad, el odio contra nuestro país. La revolución bolivariana no se va a rendir porque en Venezuela hay muchísima conciencia del pueblo”, aseveró.

ansa