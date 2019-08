Nuevas explosiones en Stromboli debido al Volcan

El alcalde de la pequeña isla de Stromboli, perteneciente al archipiélago de las Eolias y dependiente de Sicilia, impuso hoy la prohibición de desembarco para todos los medios náuticos que no sean de línea, debido a las repetidas erupciones del volcán que domina el territorio.

La orden de Marco Giorgianni permitirá que atraquen en los dos puertos de Stromboli solamente los alíscafos y transbordaderes de línea, al menos hasta mañana por la mañana, a título de precaución.

En Stromboli “sigue la actividad eruptiva con coladas de lava incandescentes que bajan a lo largo de las acumulaciones de las anteriores coladas. La situación no cambió desde anoche, cuando se registró una secuencia explosiva desde el área centro-meridional”, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

Tras las explosiones, sobre los techos y calles de Ginostra -una minúscula fracción solo accesible vía marítima- se depositó una espesa capa de cenizas, arena y otro material piroclástico.

La actividad parece un poco menor que la registrada el miércoles después del mediodía, pero la repetición de los fenómenos está causando preocupación incluso entre quienes están acostumbrados a convivir con “Iddu”, como conocen los habitantes al volcán Stromboli.

Según la Protección Civil regional no hay daños y la situación está “bajo control”, mientras el INGV monitorea la evolución de la situación del volcán.

“En cuanto a la actividad sísmica, contextualmente se observó un aumento de la amplitud y frecuencia de las señales sísmicas asociadas a la secuencia explosiva”, afirmó.

La claridad provocada por el magma incandescente que baja por las laderas del volcán es visible a varios kilómetros de distancia.

En este momento en Stromboli hay unos 3000 turistas, y muchos decidieron dejar la isla tras la explosión del miércoles. En Ginostra en cambio hay menos de un centenar de visitantes.

Estos últimos acontecimientos, según los expertos, deben relacionarse con la fuerte explosión que el pasado 3 de julio causó la muerte de un excursionista, Massimo Imbesi, de 35 años, quien estaba junto a un amigo que milagrosamente logró escapar a la lluvia de material volcánico.

ansa