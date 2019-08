Juventus recibirá mañana a Napoli en un duelo de candidatos al “scudetto” que acapara la atención de la segunda fecha del campeonato, que se puso en marcha hoy con la victoria de Bologna sobre Spal en el derby.

Triunfo que llegó con un gol en tiempo de descuento y catapultó a la cima al equipo del serbio Sinisa Mihajlovic, presente en un estadio Dall’Ara que lo ovacionó de pie y le expresó su apoyo en la lucha contra la leucemia.

Bologna cerró la jornada como líder del “Calcio” con cuatro unidades, una más que los ocho equipos que lo escoltan con un partido menos, entre ellos Juventus y Napoli, protagonistas del duelo más esperado de la fecha.

La “Vecchia Signora” debutó con una victoria por 1-0 en campo de Parma sin su entrenador, Maurizio Sarri, quien se recupera de una pulmonía que finalmente lo marginará también del choque con sus ex dirigidos.

Sarri deberá observar el partido desde el palco del estadio turinés pese a que el control al que se sometió hoy reveló que se recupera favorablemente de su dolencia y regresará después del receso obligado por la doble fecha FIFA.

Por lo pronto no podrá estar en el banco de Juventus mañana, para consuelo de los hinchas de Napoli que al menos no verán a un viejo conocido dirigiendo al equipo que los frustró en tres de las últimas cuatro temporadas.

Similar situación vivirá, no por cuestiones de salud sino por su pasado en Juventus (la dirigió entre 1999 y 2001), Carlo Ancelotti, actual DT de Napoli que busca repetir la gloria alcanzada con Milan, Real Madrid, Chelsea y Bayern Munich.

La recepción que anticipa para él mañana el público de Juventus no le quita el sueño al experimentado entrenador, fustigado en del debut con triunfo por 4-3 en el Artemio Franchi por los fanáticos de Fiorentina.

“Se sucede lo mismo, que suceda. Yo sigo con mi vida igual”, comentó irónico Ancelotti, más concentrado en el partido “que llega en la segunda fecha, razón por la cual no tiene tanta relevancia en la clasificación”, aseguró.

“El duelo con Juventus servirá para saber si somos competitivos, para refrendar lo hecho en la primera fecha y para saber si estamos en condiciones de pelear con la gran favorita al ‘scudetto'”, completó.

Una buena noticia para el técnico de Napoli es que su rival de turno no podrá contar con el experimentado zaguero Giorgio Chiellini, autor del único gol convertido por Juventus en el campeonato.

El veterano capitán sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que lo obligará a pasar por el quirófano y lo mantendrá alejado de las canchas por algunos meses.

No lo sabía Ancelotti en la conferencia de prensa previa, como tampoco sabía que Sarri no tendría el alta médica para estar presente en el banco del equipo local, por lo cual anticipaba que lo saludaría si se cruzaban antes del duelo.

“Me sentiré muy contento de verlo si le dan el alta. Si los médicos aconsejan lo contrario, lo veré en la próxima ocasión”, decía y advertía que, por lo prematuro del choque, el partido no resulta determinante en la lucha por el título.

“Estamos apenas en agosto, esto recién empieza y el campeonato termina en mayo del año próximo”, destacó al expresar confianza también en la designación de Daniele Orsato como árbitro del partido.

“Hay muy buenos árbitros en Italia y Orsato es uno de ellos. Tiene una gran experiencia internacional y no creo que vaya a haber ningún problema mañana”, auguró Ancelotti, a contrapelo de lo que opinan los fanáticos del Napoli.

Ningún lamento por el frustrado arribo del argentino Mauro Icardi, en abierto conflicto con Inter, y satisfacción por la casi descontada llegada del español Fernando Llorente como refuerzo para su plantel.

Llorente, dijo, “es un delantero distinto a los que tenemos y eso nos permitirá incrementar la potencia ofensiva, pero por ahora no pienso en él porque estamos frente a un compromiso importante”, aclaró.

Ancelotti tampoco podrá contar con el lesionado delantero polaco Arkadiusz Milik, que regresará al ruedo después del receso al igual que Sarri en Juventus, donde volverá a reemplazarlo su asistente Giovanni Martusciello.

En Juventus, que contará con el astro portugués Cristiano Ronaldo desde el primer minuto, el argentino Gonzalo Higuaín parece ganarle la pulseada en el once titular a su compatriota Paulo Dybala.

El “Pipita” también vivirá sensaciones encontradas pues jugó y brilló tiempo atrás en Napoli antes de pasar a Juventus, a la que regresó tras jugar a préstamo en Milan y en Chelsea, desde donde retornó de la mano de Sarri.

“El mercado de pases es un dolor de bolas”, comentó sin medias tintas Martusciello en la previa al referirse a la situación que generan y generarán al menos hasta el lunes, cuando se cierre, los rumores de llegadas y partidas.

“Por culpa del mercado hay jugadores que tienen la cabeza en otra cosa en lugar de enfocarse en un partido trascendental como el que afrontaremos mañana”, destacó aludiendo tal vez a la última derrota de Juventus como local.

Fue el 22 de abril de 2018, cuando Napoli se impuso por 1-0 con gol de Kalidou Koulibaly y le puso suspenso a la definición del campeonato en épocas en las que el equipo partenopeo era entrenado por Sarri, hoy en la vereda de enfrente.

Los brasileños Alex Sandro y Douglas Costa se anuncian como titulares en Juventus (Danilo iría al banco junto con Dybala, el colombiano Juan Cuadrado y el uruguayo Rodrigo Bentancur), mientras que en Napoli estará Allan como patrón del mediocampo.

