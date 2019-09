Bolsonaro no participará en la cumbre regional por el Amazonia

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no participará esta semana en la cumbre de países amazónicos que se realizará en Colombia para analizar el aumento de los incendios registrado el mes pasado.

“Por orientación médica el presidente precisará, a partir del próximo viernes, iniciar una dieta líquida y como consecuencia de esto quedó inviabilizado el viaje a Leticia (Colombia) en este momento”, informó el portavoz del Palacio del Planalto, Otavio Rego Barros.

La semana próxima Bolsonaro será sometido en San Pablo a una nueva cirugía en el abdomen donde sufrió una puñalada durante la campaña electoral de 2018.

“Lo que el gobierno está considerando es la posibilidad de enviar un sustituto del presidente, enviar a otra autoridad” a la conferencia de Leticia, ciudad colombiana ubicada junto a la brasileña de Taguatinga en el oeste amazónico. El general Rego Barros brindó una conferencia de prensa en la noche del lunes en la que no descartó “que eventualmente haya una postergación para que el Presidente pueda estar en la reunión por la importancia del tema”.

La semana pasada el propio Bolsonaro había anunciado la realización de la reunión en la que participarán Colombia, Perú, Guyana, Ecuador y Surinam. Bolsonaro propuso el encuentro al recibir en el Palacio del Planalto a su colega chileno, Sebastián Piñera, con quien conversó sobre los incendios que devastaron la selva y bosques amazónicos.

Pese a que no podrá viajar a Colombia Bolsonaro aseguró este lunes por la mañana que participará en la Asamblea de Naciones Unidas donde expondrá su posición sobre la crisis amazónica.

“El 22 (setiembre) tengo que estar en la ONU, voy a ir aunque sea de silla de ruedas, porque quiero hablar de la Amazonia ante el mundo, con mucho conocimiento, con patriotismo hablar de esa área ignorada por gobiernos que me antecedieron”, dijo Bolsonaro.

