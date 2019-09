FIFA insiste con “tolerancia cero” al Racismo

La FIFA enfatizó que “el racismo no tiene lugar” en el fútbol e instó a todas las partes a “adoptar las medidas previstas” luego del ataque contra el belga Romelu Lukaku de un grupo de “tifosi” del Cagliari.

“La FIFA exhorta a todas las federaciones asociadas, los campeonatos, los clubes y tribunales deportivos a adoptar las medidas previstas”, se lee en una nota publicada por la entidad presidida por Gianni Infantino.

El texto resalta la importancia de “mantener la tolerancia cero hacia episodios de racismo en el fútbol y de aplicar las severas sanciones previstas en casos similares”, empezando por la interrupción de los partidos.

Asimismo, la FIFA recordó los tres puntos a adoptar en caso de registrarse discriminación racial en los estadios, empezando por la “interrupción momentánea del partido (seguido de un anuncio de la voz del estadio con la explicación necesaria)”.

El segundo punto alude a la “suspensión del partido, con los equipos enviados al vestuario por un oportuno período de tiempo”.

Por último, refiere la “suspensión definitiva del partido (también en este caso, seguido de un anuncio de la voz del estadio con la explicación necesaria y el pedido de abandonar el estadio)”.

El comunicado de la FIFA fue publicado al día siguiente del ataque racista que Lukaku sufrió en el víspera, cuando Inter, con un gol de penal del belga, venció por 2-1 de visitante al Cagliari por la segunda fecha de la Serie A.

“No escuché lo ocurrido en las gradas, me enteré después en las redes sociales. Eran pocos y seguramente eran ignorantes”, afirmó el delantero argentino Giovanni Simeone, que en la víspera registró su debut en Cagliari.

A su vez, Lukaku consideró desde Instagram que “estamos retrocediendo” en cuanto al racismo tras el ataque recibió de parte de algunos simpatizantes del Cagliari.

“Como jugadores precisamos unirnos y hacer una declaración sobre este asunto”, enfatizó Lukaku, arribado esta temporada del Manchester United a cambio de 78 millones de euros.

Por su parte, Cagliari emitió un comunicado en el que expresó su compromiso a “aniquilar una de las peores plagas que afectan al fútbol y a nuestro planeta”.

La nota del club italiano, cuya afición ya protagonizó incidentes vinculados al racismo previamente, manifestó además su “solidaridad absoluta” hacia Lukaku.

Además, informó que intentará “identificar, aislar y sancionar” a los “individuos ignorantes cuya vergonzoso accionar y comportamiento están completamente en contra” de los valores del club.

En la temporada pasada, un grupo de aficionados del Cagliari lanzó un ataque racista contra el juvenil delantero Moise Kean, que pasó de Juventus al Everton inglés en el mercado de pases que cierra este lunes en Europa.

Un año antes habían atacado al francés Blaise Matuidi, también de Juventus, mientras que en 2017 insultaron al mediocampista ghanés Sulley Muntari, entonces en Pescara, quien incluso abandonó el campo de juego, lo cual le valió una sanción.

Asimismo, la Serie A abrió una investigación sobre el caso, registrado cuando un grupo de aficionados lanzó sonidos de simios luego que Lukaku marcó el gol del triunfo de Inter.

Gabriele Gravina, titular de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), calificó el ataque contra Lukaku como “un hecho grave” y resaltó que “la imagen mostrada por el fútbol italiano no refleja los valores de nuestro mundo”.

Asimismo, Gravina invitó a “hacer todavía más fuertes y de rápida aplicación las sanciones previstas para combatir esta injustificable tendencia”.

“Muchachos jugadores en el último mes sufrieron ataques racistas. A mí me tocó ayer también. el fútbol es un juego para disfrutarse y no debemos aceptar ningún tipo de discriminación que avergüenzan nuestro juego”, subrayó Lukaku.

“Señoras y señores, estamos en 2019. En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Espero que las federaciones de fútbol del mundo reaccionar con fuerza ante todos los casos de discriminación”, confió Lukaku.

El delantero belga de 25 años opinó que “las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook) deben trabajar mejor al igual que los clubes de fútbol porque cada día ves comentarios racistas en diversas publicaciones de personas de color. Lo decimos desde hace años y aún no se hizo nada”, cuestionó.

El francés Paul Pogba, ex compañero de Lukaku en Manchester United, sufrió el mes pasado ataques racistas al igual que Yakou Meite, del Reading, de la segunda división inglesa, y el juvenil Tammy Abraham, del Chelsea.

ansa