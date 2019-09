Britney Spears “horrorizada” con su padre

Britney Spears está “horrorizada” y “muy molesta” con su padre después de una acusación de abuso infantil a su hijo, al que habría maltratado físicamente, según la ex pareja de la estrella mediática.

La informó fue publicada hoy en exclusiva por el sitio de noticias de espectáculos estadounidense RadarOnline.

La ex pareja de la cantante estadounidense, Kevin Federline, presentó una denuncia policial el 25 de agosto pasado alegando que Jamie Spears abusó físicamente de su hijo de 13 años, Sean Preston.

De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió el 24 de agosto pasado en la casa de Jamie Spears. Los niños habían ido ese día a visitar a sus abuelos junto a su madre.

Según Federline, de 41 años, Sean y su abuelo mantuvieron una discusión muy fuerte y el adolescente se encerró en su habitación.

El padre de Britney rompió la puerta y lo sacudió violentamente. Según trascendió el adolescente no sufrió heridas. La gravedad del hecho derivó en la denuncia de Kevin en el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura, California.

Fuentes de la comisaría informaron que “Federline alegó que el abuelo maltrató a uno de los hijos el 24 de agosto”.

Esta semana, Kevin obtuvo la mayoría de la custodia de sus dos hijos, ya que le confirmaron que le otorgaban el 70%.

Anteriormente, ambos poseían el 50%, pero hace unos meses, Britney estuvo internada en un hospital por una recaída en su salud mental.

Según fuentes citadas por RadarOnLine, la cantante se mostró “horrorizada” por la reacción de su padre contra su nieto adolescente.

“Está muy molesta con su padre, y probablemente nunca más volverá a hablar con él”, aseguró la fuente sobre Britney, de 37 años, quien ha estado bajo la tutela de su padre durante más de una década.

De acuerdo a la fuente anónima, Britney planea usar el supuesto incidente con Jamie, de 67 años, para iniciar “un gran cambio” en su vida.

“Ella va a tratar de usar esto para salir de la tutela y dejar de tener a Jamie como su conservador”, aseguró la fuente a RadarOnLine. “Ya no quiere que él siga controlando su vida”.

Jamie no ha sido arrestado mientras continúa la investigación del caso, y dependerá de los fiscales presentar cualquier posible cargo, dijeron fuentes policiales.

