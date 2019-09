Mujer aloja en su casa a 97 perros para salvarlos del huracán Dorian

En Nassau, Bahamas, una activista le abrió las puertas de su casa a animales sin familia.

Una mujer le dio hospedaje a 97 perros callejeros para que no mueran ante el peligro del huracán Dorian, de grado 5.

Se trata de Chella Phillips, la directora del refugio Los perros sin voz de Nasáu que contó su experiencia en Facebook.

“97 perros están dentro de mi casa y 79 de ellos están dentro de mi habitación. Ha sido una locura desde anoche: caca y pis por todas partes, pero, al menos, están respetando mi cama y nadie se ha atrevido a saltar”, comentó con humor junto a fotos de la dulce manada.

Además, en una entrevista para ABC News aseguró que “era dejarlos en la calle a su suerte o hacer algo al respecto”.

“Cada isla tiene un buen número de perros sin hogar. Me parte el corazón ver que hay animales que no tienen un lugar para esconderse o refugiarse de este monstruo de categoría 5”, agregó.

Finalmente, el Dorian provocó inundaciones en Nassau. En otro posteo, Phillips cómo atravesaron la tormenta y los destrozos que sufrió su refugio.

“El viento sonaba como un tren, era tan fuerte, el agua entraba a través de las costuras de las ventanas y por debajo de las puertas. Los perros estaban asustados. He intentado jugar con ellos, y cantarles para mantener sus mentes fuera de todo el ruido del huracán”, relató.

“Estoy empezando a ver el daño ahora, las casas de perros, tiendas y cajas fueron destruidas y tendrá que ser reconstruido. Estoy viendo a muchos más sin hogar y perros perdidos. Todavía no puedo dejar que los perros salgan de mi casa, porque las tormentas siguen”, agregó.

Finalmente, no todas fueran malas noticias para la mujer, ya que su historia se hizo viral y recibió más donaciones de las esperadas. “Puedo ver que ahora has donado más de $ 90 mil”, contó, sorprendida.

“He publicado las fotos de los perros en mi dormitorio sólo para divertir de lo loca que soy cuando se trata de asegurar lo que me encanta, pero nunca esperaba para nada más que un par de risas. Nunca se me cruzó que se volvería viral y que la gente vería que existimos y nos llegue ayuda de todo el mundo. ¡Tanta gente ha respondido y me ha llegado a ayudar!”, comentó.

