Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han marcado el pulso del fútbol mundial desde hace más de diez años. Como nunca antes en la historia, dos jugadores han roto prácticamente todos los records individuales que tuvieron enfrente provocando admiración y un fanatismo desmesurado por los dos mejores jugadores de la última década.

En la última gala de la UEFA, tanto el argentino como el portugués intercambiaron palabras de elogio, algo que ya venían haciendo de manera individual durante los últimos años. Desde la salida del portugués del Real Madrid, ambos no han escatimado en palabras para reconocerse luego de años de enfrentamiento futbolístico.

Christian Vieri, uno de los delanteros más preponderantes de la década del 90 y principios de siglo, se refirió a estos dos jugadores y habló del vacío que dejarán ambos jugadores cuando culminen sus carreras profesionales. “Esto nunca había sucedido en el mundo”, comenzó diciendo el delantero italiano.

“Que jugadores así que todos los partidos, todos los años, hagan 40-50 goles. Esto no había pasado en la historia del fútbol”, aseguró el exjugador del Inter de Milán. “Y cuando sean veteranos, cuando Messi y Cristiano se retiren… va a ser un drama para el fútbol mundial”, reconoció el exfutbolista.

Por otro lado, el exatacante italiano analizó el fútbol europeo e hizo especial hincapié en el Real Madrid, que tuvo una temporada con un solo título luego del ciclo exitoso de Zidenine Zidane al frente del primer equipo. “Ellos han ganado cuatro Champions en cinco años y llega un año que, inconscientemente, te relajas”, afirmó.

“Muchos jugadores estuvieron fatigados, cansados… Después del Mundial es normal”, añadi+p-“Si eran buenos el año pasado lo son este. No es posible que cambien en seis meses. Es todo el equipo que no lo ha hecho bien, no un jugador o dos. Es normal, son tres Champions seguidas. Yo gano tres Champions seguidas y me compro una casa en la luna”, destacó el italiano.

El exjugador de la Fiorentina está radicado en Estados Unidos y habló del impacto que tendrá el Inter Miami, el equipo de David Beckham. “Con la MLS aquí y el equipo de Beckham será un gran acontecimiento. Y si podemos tener un partido de la Liga española será fantástico porque para mí LaLiga es el campeonato más bonito y técnico que hay en el mundo”, concluyó Vieri.

