Mirtha Legrand entrevistaría a Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Tras el fuerte fin de semana que pasó Mirtha Legrand por haber dicho que el presidente Mauricio Macri es un fracasado y tener que salir a pedirle disculpas, una fuente cercana a la diva volvió a sacudir al entorno del Gobierno al revelar que la diva no descarta recibir juntos a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en su programa.

“Si Mirtha escucha a sus seres más queridos y más cercanos, es probable que Cristina vuelva a sentarse en su mesa”, indicó Mauricio D’Alessandro, panelista de Intratables (América) y abogado de la conductora de El Trece.

El jurista fundamentó que la ex mandataria podría asistir a La noche de Mirtha o a Almorzando con Mirtha Legrand a raíz de un posible fastidio con Jaime Duran Barba, asesor político de Macri y Juntos por el Cambio. “Hay algo que le duele mucho. El hijo de su madre de Duran Barba le hizo creer que ella no ganaba si no ponía a Fernández, por lo cual no le gusta mucho la idea de que se siente solo él en la mesa. Mirtha, conocedora de las grietas del poder, dice ‘que vengan los dos’”, sostuvo el letrado.

En su cena del pasado sábado, La Chiqui se autodefinió como una “panqueque” al decir que ahora si invitaría al candidato a presidente del Frente de Todos, cuando meses atrás aseguró que no lo iba a hacer por sus declaraciones en contra del macrismo, pero a pesar de esto, no hizo referencia alguna a una invitación para su candidata a vice.

Durante la campaña previa a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Alberto siempre contestó que no fue llamado a participar de alguna de las comidas de la diva, y si bien nunca se mostró en contra de ir, declaró en reiteradas oportunidades que “no lo ve como una prioridad”.

Por otro lado, una aparición de Cristina marcaría un importante hito televisivo, ya que la ex jefa de Estado no come en el programa de Mirtha desde el 2003, cuando asistió junto a Néstor Kirchner antes de los comicios presidenciales de ese año. En esa ocasión, Legrand le dijo una fuerte frase que quedaría grabada en la historia a quien luego se convertiría en mandatario: “Dicen que con ustedes se viene el zurdaje”. Previamente, la diva había recibido a la dirigente peronista en los años 1999 y 2001.

Además, el encuentro entre las dos mujeres generaría bastante morbo, ya que ambas se han criticado y dicho de todo desde hace mucho tiempo. En 2010, cuando Néstor falleció, la conductora comentó que “la gente en la calle” decía que su cadáver no estaba dentro del cajón que estuvo presente en el velatorio, y que este no era lo suficientemente largo para que el cuerpo entrara.

En 2015, La Chiqui aseguró que el gobierno de CFK era “una dictadura” y que la presidenta era una “caprichosa autoritaria”, mientras que dos años después, cuando la ex mandataria estaba en campaña para las elecciones de medio término en las que se postuló para senadora, esta aseguró que Mirtha “es una mala persona”, motivo por el que la conductora salió a responderle muy enojada diciéndole que “dejar el país como lo dejó es ser mala persona de verdad”.

