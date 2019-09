“Vamos a trabajar con alma y vida por el Lobo”, afirmó Diego Maradona al expresar su felicidad tras convertirse en el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Ahora sí, es oficial”, agregó el ex campeón mundial argentino de 58 años a poco de conocerse el acuerdo que lo vinculará con el club hasta el final de la Superliga local, en la que Gimnasia y Esgrima marcha último.

“Estoy feliz de ser el nuevo DT de Gimnasia y quiero agradecerle al presidente del club, Gabriel Pellegrino, por esta oportunidad y decirle a los hinchas que vamos a trabajar con alma y vida por el Lobo”, reiteró.

En su cuenta de la red social Instagram, Maradona se refirió en primera persona a la noticia que convulsionó en las últimas horas al fútbol argentino, al que regresa luego de nueve años de ausencia.

La presentación oficial se realizará el viernes por la tarde y el domingo (inicialmente se decía que sería el sábado), el ex DT de la selección “albiceleste” recibirá la bienvenida de los fanáticos “triperos” en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

En ese mismo escenario, ubicado en la intersección de la avenida 60 y la calle 118 y con capacidad para unos 30.000 espectadores, se producirá su estreno frente a Racing Club por la sexta fecha del campeonato local.

Como para que la fiebre que generó la llegada de Maradona a Gimnasia y Esgrima se expanda, Pellegrino confirmó que será “invitada de honor” la ex presidenta argentina y actual candidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner.

“Seguramente invitaremos a Cristina, nos encantaría que venga. Sabemos del amor de su madre (Ofelia Wilhem de Fernández, Ndr) por el club. Era fanática”, recordó el dirigente cuando las negociaciones con Maradona aún estaban en marcha.

Pero no sólo la madre de la ex mandataria profesaba simpatías por Gimnasia y Esgrima, club del cual era socia vitalicia, sino su hija, quien sufrió en 2011 en cancha el descenso del equipo, que con Maradona en el banco buscará eludirlo esta temporada. El ex astro argentino es fanático de Cristina Fernández, que como candidata a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por Alberto Fernández arrasó en las elecciones primarias, abiertas y obligatorias de cara a los comicios generales de octubre.

ansa