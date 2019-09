Desde las 17 esperan que comience a llegar gente al Aeropuerto para recibir a Cristina

El arribo de Cristina Fernández, la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, a la ciudad de Posadas está previsto para hoy a las 20 en un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas. “Sabemos que desde las 17 empezará a llegar gente al aeropuerto donde van a organizar una mateada para esperar a nuestra candidata” señaló la diputada nacional Cristina Britez.

Cristina Kirchner arribará a Posadas acompañada por un grupo reducido de colaboradores entre los que figuran Óscar Parrilli y Tristán Bauer. El primero se desempeñó en el último mandato de Cristina Fernández como Secretario Legal y Técnicos de la Presidencia de la Nación y el segundo fue Director Nacional de Medios Publicos.

Hasta este momento la única actividad confirmada para la agenda de Cristina en Posadas es la presentación de su libro en el polideportivo posadeño. “Nos están llegando muchas invitaciones para que concurra a diversos lugares pero todavía no están confirmadas. También estamos elaborando una agenda de visitas que recibirá en el hotel donde tenemos una larga lista de interesados en venir a saludarla pero por cuestiones de tiempo y espacio estamos tratando de ver cómo podemos organizarnos” dijeron a El Territorio los colaboradores de la ex Presidente de la Nación.

Desde el círculo íntimo que acompaña a la ex Presidenta de la Nación explicaron que “la idea es hacer un acto donde estén representados todos los sectores de la vida de Misiones. No solo los políticos. Sino artistas, deportistas, científicos, estudiantes y que haya mucho pueblo de a pie”.

También adelantaron que en la primera fila del público estarán los artistas locales Joselo Schuap, los hermanos Núñez y Carlos Acuña entre otros referentes de la cultura local. También fueron invitados a ser parte de esa primera fila académicos de la Universidad Nacional de Misiones y líderes de movimientos sociales.

El acto será este sábado, a las 18, en el polideportivo Ernesto “Finito” Gerhmann, y los organizadores adelantaron que “tendrá el ritmo que generalmente tienen las presentaciones del libro en todo el país. Es decir ella estará en ese escenario con el escritor Marcelo Figueras que la presentará para hablar del libro ‘Sinceramente'”.

Los obsequios

Desde esta noche, y hasta mañana, la ex Mandataria esperará en el Hotel Maitei, donde ya comenzó a recibir obsequios de sus seguidores. Uno de esos es el tallado de un árbol, con inscripciones en guaraní, que va acompañado de una carta que reza:”Nuestro pueblo representado en el árbol de Urunday, majestuoso, firme y duradero, de raíces profudndas que fisuran la roca afirmandolo frente a toda tempestad. No fue magia el hacerlo crecer. No fue magia sus ramas y diversidad. No fue magia su alimento de esperanza y hermandad. No fue magia, sino dirección política para crecer con igualdad. Gracias compañera! Lo que usted a puesto en pie ya no caerá Nunca Más”.

Otro de los obsequios que le harán llegar a Cristina, durante su visita a la tierra colorada, será un cuadro pintado por la artista misionera Mariana Morgenstern, quien retrató su imagen.

