Marvel estudia realizar una serie IronMan

Robert Downey Jr podría volver a vestir la armadura de Iron Man para un nuevo “spin-off” de Disney.

Después de ver la muerte de Tony Star/Iron Man en “Avengers: Endgame”, sacrificado para salvar al mundo de los planes destructivos de Thanos, ahora parece que el héroe de la armadura y el corazón artificial regresarán una vez más.

Muchos se preguntan qué pasó entre el final de la saga de Los Vengadores y este sorpresivo posible retorno de Iron Man.

Los estudios Marvel tenían previsto dejar partir al personaje interpretado desde hace 11 años por el actor neoyorquino de 54 años para dar lugar a la llegada de Spiderman como su personaje de batalla para el futuro cercano.

Por ese motivo, en el filme “Captain America: Civil War” comenzó a desarrollarse una relación de amistad entre Peter Parker (Spiderman) y Iron Man.

Sin embargo, en las ultimas semanas se produjo una ruptura entre los estudios Sony y Disney (Marvel Studios) por los derechos compartidos del Hombre Araña. Esa situación obligo a Marvel a tener que replantearse la estrategia sobre quien reemplazaría a un personaje considerado de vital importancia en el universo de superhéroes.

En las ultimas horas comenzó a correr el rumor de que el canal de streaming Disney Plus estaría planeando una serie basada en “Ironheart”, personaje creado por el guionista Brian Michael Bendis y el artista Mike Deodato. Se trata de un genio adolescente que continúa el legado de Stark en los cómics.

Dentro de esta serie, Robert Downey Jr. volvería como Tony Stark, señalaron las fuentes.

Algunos rumores aseguran que por el momento, el personaje de Tony Stark no aparecería en la pantalla, sino que actuaría como una especie de inteligencia artificial dentro del traje de Riri Williams, que tendrá el papel de Ironheart. Es decir, que Downey Jr le pondría la voz en off al personaje.

De esta manera, a raíz de la pelea Sony-Marvel, Spiderman quedará afuera del Universo Marvel.

Ironheart fue creado por Marvel Comics en 2015, pero se enfrentó a una reacción violenta por su interpretación inexacta de una joven negra y por la falta de guionistas negras.

Finalmente se reclutó a la socióloga Eve Ewing cuando lanzaron un cómic independiente de Ironheart en 2018.

La serie será transmitida en el nuevo canal Disney +, servicio que entrará en vigor a partir de fin de año, que contará con más de 7.500 episodios de televisión y 400 películas, así como películas de los mundos de Star Wars y Marvel.

ansa