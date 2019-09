Melconian aventuró un futuro económico complejo

Crítico con el kirchnerismo, pero también con el Gobierno actual, el economista Carlos Melconian aseguró el jueves en Rosario que los problemas posteriores a las PASO pudieron ocasionarse por el triunfo de Alberto Fernández, pero también por la fragilidad del plan económico. “Aunque Fernández-Fernández genere algo en los mercados, qué frágil es lo que había para que se enloquezcan tan rápido”, planteó el ex presidente del Banco Central.

Melconian no descartó cierto rechazo del mercado al Frente de Todos, pero lo relativizó al advertir que “cuando gana Andrés Manuel López Obrador en México, que es un populista que se comía los chicos crudos, no pasó esto”. Puso como un segundo ejemplo los triunfos de la izquierda chilena que no alteraron a la comunidad económica internacional.

“El oficialismo dice que el plan ‘picapiedras’ del Fondo estaba dando resultado, iba a una inflación más baja, el nivel de actividad salía. Que esta vez sí nos estábamos encaminados. Yo no comparto eso”, marcó en tono crítico hacia la gestión de Cambiemos.

Con su habitual tono descontracturado, el ex integrante del equipo económico presidencial disertó en el 7° Congreso de la Soja Mercosur, en la Bolsa de Comercio de Rosario. Frente a un auditorio vinculado a la producción rural, opinó que el futuro será complejo por la “herencia” que dejaron los gobiernos kirchneristas, pero también por “la no resolución” y la “mala praxis” de la administración actual.

“Tenemos una transición compleja y un 10 de diciembre complejo porque es la suma de dos herencias: de una que vino y no explotó y de cuatro años que no la resolvió”, opinó.

Enfocado en las turbulencias que provoca la transición, utilizó como una figura a la leche que tiene en stock “una teta para alimentar a tres terneros”, que son la deuda, el mercado cambiario y los depósitos. Aseguró entonces que la leche “no alcanza” para todo y que el reperfilamiento de los pagos propuesto al Fondo Monetario y la limitación para la compra de dólares podrían evitar tocar los ahorros de la gente.

“La pregunta del millón es si la leche alcanza. Es factible. Y si no están los torniquetes para no tocar el tercer ternero, que a mi juicio puede salvar su vida”, planteó.

“Si tengo que hacer tripa corazón con la deuda en pesos, volviendo a usar la maquinita, yo creo que sí. Es una bocanada de aire fresco. Este es un país que si querés una transición ordenada la teta llega sin leche. ¿Y cuánto da la inflación? Que dé cualquier cosa. A quién carajo le importa la inflación en la transición”, planteó Melconian ante un auditorio entre resignado e inquieto por los efectos de la transición.

