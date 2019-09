Pampita confesó cuál es su secreto para conquistar a un galán

Pampita es una de las bellas mujeres argentinas que levantan más de un suspiro en los hombres y la envidia del público femenino. A sus 41 años, ella luce más radiante que nunca y cada prenda que lleva puesta enamora a más de uno, dentro y fuera de la pantalla del Trece. Pero eso no es todo, la hermosa modelo no solo llama la atención por su envidiable figura, sino por sus dotes en su profesión.

Actualmente es una de las jurados del “Súper Bailando 2019” y en cada aparición, su presencia genera varias polémicas. Anteriormente estuvo en el ojo de la tormenta por deslizar una frase contra Flor de la V que generó gran repudio y miles de comentarios. En este caso, ella volvió a dar la nota al revelar nuevos detalles sobre su vida privada. Es bueno recalcar que la madre de Blanca, Benicio, Bautista y Beltrán es una de las diosas con poca suerte en el amor.

Luego de su separación de Benjamín Vicuña, Carolina Ardohain intentó darse una nueva oportunidad al conocer a varios hombres que pasaron por su vida. Uno de los que más huellas dejó en la top model fue Juan “Pico” Mónaco. El extenista mantuvo un largo romance con la estrella de “Pampita Online” con fuertes idas y vueltas de por medio. Sin embargo, la relación se terminó y a los pocos meses de soltería, apareció Mariano Balcarce.

Con el empresario el noviazgo no prosperó y duró menos de un suspiro. Como si fuera poco, la historia se repitió y a casi dos meses de la ruptura, Roberto García Moritán sedujo a la presentadora de Net Tv. La bomba tuvo que ser confirmada por la propia protagonista al estar envuelta en un escándalo entre Vicuña y su actual mujer, la China Suárez.

Con el romance viento en popa con militante macrista, la compañera de Ángel de Brito, Florencia Peña y Marcelo Polino dialogó con Luis Piñeyro en su programa y se animó a revelar secretos inesperados sobre su táctica de seducción y los tiempos prudentes para iniciar otro compromiso. “¿Dos meses es un tiempo prudente para estar en pareja nuevamente?”, lanzó sin filtros el periodista.

“Hay que ser claros y no reincidir. Si estás reincidiendo hasta el día anterior y de repente aparece con otra persona es raro. Si las cosas están claras y no te mandás ni un WhatsApp, ya estás medio listo para hacer lo que quieras”, contestó la entrevistada, totalmente segura de lo que dijo. “¿Pero, suponete que estabas en pareja y terminás saliendo con alguien que ya conocés o frecuentaron los lugares es un tema?” (sic), indagó Luis.

La artista no tuvo problemas en contestar: “¡Justo a mí me vas a preguntar! Hay tanta gente en la mesa”, declaró entre risas y sobre el final, Pampita contó cómo conseguir un novio en poco tiempo. “¡Antes de los dos meses el amor me encuentra! ¡Viene solo, aparece! ¡Tengo un imán para el amor!”, concluyó la top y dejó boquiabierto a Piñeyro. ¿Qué pensás de las declaraciones de la modelo? ¿Vas a seguir sus pasos?

El Intransigente