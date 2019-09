Rossi confirmó la presentación del proyecto de emergencia alimentaria

El jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, se refirió al proyecto por la ley de emergencia alimentaria y confirmó que, este lunes, la oposición lo presentará. En esa línea, el legislador cuestionó al Gobierno por no avanzar con un decreto similar ante la complicada situación económica de los argentinos y el reclamo de las organizaciones sociales.

“Estuvimos trabajando durante todo el fin de semana, dialogando con el resto de los bloques opositores. Estaremos planteando la presentación del proyecto para hacer, entre miércoles y jueves, la sesión especial y que se sancione”, contó, en diálogo con Futurock. Además, destacó que el Ejecutivo “tenía por sí todas las herramientas para decretar la emergencia alimentaria y generar mejores condiciones para el conjunto de los sectores más necesitados”.

“El Gobierno no lo hace, así que iremos a una sesión donde plantearemos esta idea”, expuso y añadió: “Si lo que tienen que hacer es reasignar partidas presupuestarias, y aumentar el presupuesto en una situación de emergencia como la que tenemos ahora, el Gobierno lo puede hacer ahora per se, sin la necesidad de una ley”. Al mismo tiempo, se preguntó “qué van a hacer” los diputados del oficialismo.

“Me imagino que no habrá muchos diputados que quieran volver a sus provincias planteando que se negaron a tratar la emergencia alimentaria, que lo único que hace es darle al Gobierno las herramientas para que pueda gestionar con mayor libertad y posibilidades una cantidad de decisiones administrativas que a veces están un poco trabadas”, estableció el legislador santafecino.

Tras considerar que “es muy difícil decirle que no a una decisión de estas características”, Rossi señaló que su iniciativa tiene como objetivo “darle al Ministerio de Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete las herramientas administrativas para que la gestión y la compra de alimentos que lleguen a los comedores, a las intendencias y a las provincias, sea lo más ágil, lo más potente y transparente posible”. “Hay una necesidad, que lo que está haciendo el Gobierno no alcanza, y que hay que actuar con celeridad”, concluyó.

Sus palabras llegaron después de que el propio candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, se refiriera al reclamo por al emergencia alimentaria. “La contención alimentaria está dada desde toda la estructura social. El Ministerio de Acción Social de La Nación con la ministra se ocupa permanentemente y las provincias tiene que hacer una tarea de solidaridad con sectores que estén carenciados”, explicó, según consignó El Intransigente.

“No discuto que hay problemas, pero tampoco falta la presencia del Estado que está siempre, esta ayudando con todo. Me parece que dictar una emergencia alimentaria para todo el país no corresponde”, estableció y sentenció que sí “puede haber sectores en donde hay que hacer un trabajo conjuntamente con los estados provinciales. No creo que haya necesidad de una ley nacional”

