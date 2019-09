Donald Trump echó a su asesor en Seguridad

John Bolton se enteró a través de Twitter de que ya no forma parte del equipo presidencial. Su reemplazo será anunciado la semana que viene.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que despidió a su asesor de Seguridad John Bolton porque “no estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, como tampoco lo estaban otros (funcionarios) de la Administración”.

Trump reveló su decisión en Twitter, donde afirmó que la semana que viene nombrará a un sucesor. Lo curioso es que Bolton se enteró de su despido por los mensajes del presidente en esa red social.

“Ofrecí mi renuncia anoche y el Presidente me dijo ‘lo hablamos mañana'”, expresó el ahora ex asesor en Twitter horas después de que Trump escribiera: “Le informé anoche a John Bolton que sus servicios ya no son requeridos en la Casa Blanca”.

“Yo no estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, como tampoco lo estaban otros (funcionarios) de la Administración, por lo tanto le pedí su renuncia, que me llegó esta mañana”, aseguró el mandatario.

En otro tono, el presidente tuitero expresó: “Le agradezco mucho a John por sus servicios. Nombraré a un nuevo asesor en Seguridad Nacional la semana que viene”.

Bolton, de 70 años, fue el tercer asesor en Seguridad nacional de Trump tras Michael Flynn y Herbert McMaster. Ocupaba el cargo desde enero de 2017 y a principios de 2019 llamó la atención al revelar en un descuido sus anotaciones sobre mandar una tropa de 5000 soldados a Colombia.

El envío de tropas, que nunca ocurrió, se barajaba en días en que el gobierno de Washington reconocía a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

La gota que rebalsó el vaso habría sido la negativa de Bolton a la posibilidad de que Trump recibiera a líderes talibanes en el complejo de Camp David, informó el sitio CNN. La reunión fue descartada el sábado pasado, pero las diferencias entre los funcionarios fueron insalvables.

