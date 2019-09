Dwayne Johnson habló sobre el estado de salud de Kevin Hart

Kevin Hart comenzó a atravesar una dura etapa de recuperación tras el aterrados accidente automovilístico en el que se vio implicado. Su mejor amigo de la industria, Dwayne Johnson, decidió posponer su luna de miel con Lauren Hashian para sustituir a su amigo como el primer invitado al show de Kelly Clarkson, ya en el programa, dio una actualización sobre la salud de Hart.

“Todo está bien. Hablé con Kevin. En realidad me refiero a él como mi hijo”, dijo Johnson. “Me conecté con él hoy. ¿Sabes que? Estas cosas pasan en la vida”, añadió sobre el incidente en el que Hart sufrió una triple fractura en su columna vertebral, por lo que debería pasar varios meses para recuperarse totalmente de las heridas ocasionadas en el accidente.

Más allá de lo dramático de la situación, Dwayne Johnson continuó burlándose de su amigo como siempre lo hizo: a partir de la gran diferencia de estatura que existe entre ambos. El protagonista de “Rascacielos” se alegró de que Hart “estaba amarrado a su sillita de auto” y compartió que el pediatra le dio un buen informe la última vez que fue a visitarlo.

“Sólo bromeaba. Lo está haciendo muy bien. Está triste porque no pudo estar aquí, como sabes. Pero mira, me encanta el tipo. Es uno de mis mejores amigos. Honestamente, gracias a Dios. Podría haber sido mucho peor”, dijo Johnson al cambiar el tono de la entrevista por uno más serio. “Así que él es un hombre afortunado y yo estoy tan feliz de que él está bien”.

“Le deseo lo mejor y una pronta recuperación y lo veré pronto”, cerró Johnson. Durante el fin de semana, la otra amiga cercana de Hart, Tiffany Haddish, le dio a Entertainment Tonight su parecer sobre cómo vio al actor de “Amigos por siempre”. “Él está bien. Lo está haciendo bien. Hasta donde yo sé, por lo que sé, está bien”, dijo Haddish. “Ya está caminando. Es bueno”.

A principios de esta semana, una fuente le confirmó a Entertainment Tonight que Hart sigue hospitalizado después del choque en el que fue pasajero, aunque le está yendo bien mientras se recupera. El informante también señaló que Hart está caminando, pero no mucho. Se considera que el actor tendrá un muy largo proceso de recuperación por delante.

“Las lesiones de la columna vertebral de Kevin son muy graves, sufrió varias fracturas y no tuvo más remedio que someterse a una cirugía lo antes posible”, dijo la fuente. “Desde la cirugía, ha estado fuertemente sedado. Los médicos están haciendo todo lo que pueden para mantenerlo alejado del dolor”. La próxima película en estrenarse será “Jumanji: The Next Level“, que llegará a los cines argentinos el 2 de enero de 2020.

