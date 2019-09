Espía de la CIA trabajaba con consejero de Putin

El espía de la CIA en el Kremlin que tuvo que escapar en 2017 por motivos de seguridad puede ser Oleg Smolenkov, entonces colaborador del consejero de Vladimir Putin para Política Exterior Iuri Ushakov, sostuvo el diario ruso Kommersant, citando algunas fuentes anónimas.

Según el diario, Smolenkov era asistente de Ushakov desde los tiempos en que este era embajador de Rusia en Estados Unidos.

Sin embargo, de Smolenkov al parecer se perdió el rastro tras unas vacaciones en Montenegro con su familia.

El vocero de Putin, Dmitri Peskov, confirmó que Oleg trabajaba para la administración presidencial rusa y en particular en la Oficina Ejecutiva presidencial, pero subrayó que no era un funcionario de alto nivel y “había sido relevado del cargo sobre la base de una directiva interna hace varios años”, reportó Interfax.

Por su parte el ministro de Exteriores ruso Serghiei Lavrov dijo que nunca habló con Oleg Smolenkov. “Nunca vi a este hombre -dijo Lavrov, citado por Interfax-, nunca lo encontré y nunca monitoreé su carrera o sus movimientos. No quiero comentar rumores, sobre todo porque ya dije que ni siquiera tuve comunicación con él”.

También dijo que nadie le reveló ningún secreto durante su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en 2017.

“Nadie divulgó a nadie secretos de Estado o no de Estado durante esa conversación”, dijo Lavrov, citado por la agencia Interfax.

