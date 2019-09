Kim Kardashian: “Siento que me estoy desmoronando”

Kim Kardashian está atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Se derrumbó y no lo pudo disimular. Hace un par de días se sometió a un test de anticuerpos y el resultado fue positivo: tiene lupus. La noticia se dio a conocer este lunes a través de un capítulo del reality show “Keepin’ Up With The Kardashians”. Sus fanáticos no dudaron en manifestarle su apoyo en las redes sociales.

“Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando”, fueron las fuertes declaraciones de la estrella televisiva que conmovieron a la audiencia. Meses atrás también reveló que sufría de artritis, uno de los síntomas más comunes que produce la enfermedad del lupus.

Acompañada de su hermana menor Kylie Jenner, con quien lleva en conjunto un negocio llamado “KKW Fragance”, reconoció que padecía de dolor en las articulaciones, en la cabeza y sentía fatiga general mucho antes de tener a Psalm, su cuarto hijo. “Definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente”.

Anteriormente, Kim pensó que padecía de artritis reumatoide así que decidió buscar una evaluación médica. Asistió a una consulta y confesó: “Da mucho miedo (…) Tengo que ir al médico y ver qué pasa porque no puedo vivir así”. Fue el mismo médico quien la llamó para darle la terrible noticia; “sus análisis de sangre revelaron anticuerpos asociados con el lupus y la artritis reumatoide”, así lo reseñó una nota de EFE.

Otras de las confesiones de la empresaria de 38 años durante la nueva temporada de “Keepin’ Up With The Kardashians” tuvo que ver con su amiga Paris Hilton. La socialité tiene como premisa la lealtad ante todo. Así lo demostró en un avance del reality show que se estrenó el pasado 8 de septiembre en su 17° temporada transmitida por el canal E! News.

En un nuevo capítulo Kim apareció junto a su hermana Khloe rememorando cómo fueron sus inicios en la esfera del entretenimiento y en el modelaje. Pero hace un paréntesis para mencionar a una persona en particular: a Paris Hilton. “Recuerdo que estaba muy cansada, pero tenía que trabajar toda la noche; era para participar en el nuevo video de Paris, ‘Best Friend’s Ass’ (…) Ella literalmente me dio una carrera y se lo reconozco”.

Ante esta confesión, la exesposa de Lamar Odom le respondió: “Es tan lindo que hagas eso. No toda la gente se da el tiempo de devolver favores”. Seguidamente, Kim añadió: “Es importante ser leal a la gente”. Fue en el año 2005 que Paris y Kim hicieron alarde de su amistad en un club nocturno de moda en aquella época. Kim, era una completa desconocida para los paparazzi que estaban tras la pista de la heredera, pero los cautivó con su melena negra y curvas pronunciadas.

