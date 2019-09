Harry Potter queria ser Spiderman

El actor de 29 años Daniel Radcliffe es otra de las personalidades que se encuentran en el Festival de Toronto presentando sus más recientes proyectos. Lo nuevo del actor de Harry Potter se titula “Guns Akimbo”, y se trata de una particular una comedia de acción que co-protagoniza junto a la actriz de “The Babysitter”, Samara Weaving.

La película es el segundo proyecto que encabeza el director Jason Lei Howden, quien viene de trabajar como artista visual en filmes de la talla de “The Avengers” y “War Of The Planet Of The Apes”, y retrata la historia de un desarrollador de videojuegos un tanto nerd, que se convierte en el siguiente participante de un combate a muerte ilegal en directo.

El intérprete de Harry Potter se ha referido a la cinta de la siguiente manera: “Es como una película de acción de Jason Statham dirigida por Edgar Wright. Es muy adrenalínica y está situada dentro de un mundo muy loco, pero también es consciente de sí misma y juega todo el tiempo con eso no tomándose demasiado en serio”

Mientras Radcliffe promocionaba el filme en cuestión ante el programa ET Canadá, la presentadora aprovechó la oportunidad para preguntarle al actor sobre su opinión respecto a incursionar en el mundo de los superhéroes y si era cierto que había tenido propuestas para interpretar al mítico personaje de los cómics Wolverine. El británico respondió lo siguiente:

“Nunca me han ofrecido eso lo suficiente como para poder rechazarlo. Me encantan las películas de superhéroes. Lo haría totalmente“, además añadió “Hemos tenido muchos Spider-Man muy efectivos y no creo que necesitemos otro. Pero si asi lo fuera, ese habría sido el lugar adecuado para mí porque, ya sabes, soy inglés y la mayoría de los Spider-Man lo son“, concluyó riendo.

En oportunidades anteriores Radcliffe ya había expresado su amor por el personaje de Marvel. En una entrevista con Metro en el año 2016, cuando Tom Holland hizo su debut en “Capitán América: Civil War”, el actor había dicho en ese entonces: “Hubiera sido un buen Spider-Man, pero el barco ha partido para mí, y estoy muy feliz de ver a Tom Holland hacerlo. Él es fantástico”.

Respecto a los rumores sobre Wolverine, el británico sostuvo que todo comenzó como una broma: “recuerdo que alguien preguntó: -¿Querrías ser Wolverine? y yo dije: -Sí, interpretaría a Wolverine si lo hubieran encogido en un balde con agua caliente.” dijo Radcliffe, además agregó “Bromee sobre ser un pequeño Wolverine miniaturizado, pero Internet se lo tomó en de manera literal“.

El Intransigente