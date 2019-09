Juan José Sebreli: “Cristina es una psicópata que cree en su delirio y Alberto es un cínico”

El sociólogo y filósofo Juan José Sebreli fue contundente en sus comentarios sobre la fórmula presidencial Fernández-Fernández y anticipó tiempos complicados para la democracia argentina. El respetado intelectual entabló una charla con el periodista Luis Majul en su programa La Cornisa (A24) en la que analizó las figuras de Alberto Fernández y Cristina Kirchner diciendo que son una “extraña pareja”.

Refiriéndose a la expresidenta, Sebreli dijo que se trata de “una psicópata que cree profundamente sus propios delirios, y está dispuesta a llevarlos a la práctica”. Su compañero de fórmula y favorito en las elecciones primarias del 11 de agosto, es “un cínico que no cree en nada”. “¿Qué puede surgir de eso? No lo podemos saber, pero no es nada bueno”, exclamó. Dijo, además que “la parte buenista” o “racional” del peronismo “que estaría supuestamente representada por Alberto” no existe “porque él no domina correctamente los conceptos políticos”.

Se refirió puntualmente a la incapacidad de Fernández de reconocer el régimen chavista de Venezuela como una dictadura: “Cuando le preguntaron qué piensa de Maduro dijo que de ninguna manera podía calificarlo de dictadura, sino de democracia autoritaria, que es un oxímoron”.

Sebreli retrocedió en el tiempo para explicar por qué el candidato del Frente de Todos está equivocado: “El más grande dictador de toda la historia de Occidente, Adolfo Hitler, subió al poder por sufragio universal absolutamente legal. El 80% de los votos obtuvo en las elecciones más limpias que podía haber en esa época”.

Sebreli asegura que “un gobierno electo democráticamente se convierte en una dictadura si no respeta la división de poderes, o la libertad de expresión”. Democracia es gobernar democráticamente, y no ser elegido por sufragio universal. Eso es una condición necesaria pero no suficiente”, analizó.

“Alemania, la sociedad más avanzada del mundo en su época, votó por Hitler”, recordó Sebreli. “Estaban todos encantados con él y no solo el pueblo ignorante. Las clases universitarias apoyaron a Hitler, premios Nobel, grandes artistas, estaban enamorados de Hitler”.

“¿Qué base tiene Alberto? Una lapicera solamente, que es mucho, pero no es todo”, analizó Sebreli. “Todo lo tiene Cristina, ella es el mito, y al mito no le importa nada de la realidad. Y Alberto oscila entre ambas cosas: entre el mito, que no lo tiene porque no es un personaje mítico, no es un personaje que tenga carisma”.

Como otros tantos analistas y referentes políticos, Sebreli asegura que la Cristina Kircher candidata a vicepresidente es la misma que fue presidenta: “Que Cristina se ha alejado de la política y que ha dejado todo en manos de Alberto no es cierto. Ella está haciendo política a su manera, con su libro, y en ese libro bien leído vemos que es la Cristina de siempre, la Cristina autoritaria o no democrática”.

Consultado sobre cómo imagina un gobierno del Frente de Todos, Sebreli auguró “un caos total al segundo día porque cada uno de los peronismos que hay va a defender su quintita en contra de los otros”.

msn