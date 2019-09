Adrián Suar le marcó la cancha a Mirtha y pidió por Alberto Fernández

Tras varios días en los que Mirtha Legrand se dio vuelta en reiteradas oportunidades ante la posibilidad de invitar al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, a su su mesa, Adrián Suar reveló su pensamiento sobre la posición de la diva marcándole la cancha y mostrándose a favor de la participación del político peronista en el programa de El Trece.

El director de programación del canal de Constitución aseguró que tiene ganas de ver al ex jefe de Gabinete comiendo con La Chiqui, argumentando que ya pasó el tiempo de ‘la grieta’. “Me gustaría totalmente que esté, ¿cómo no va a estar? Tendría que estar, pero por supuesto”, declaró con contundencia en diálogo con el canal de noticias C5N.

“No va más eso de quién está y quién no. Están los que tienen que estar, como los actores que están de un lado y del otro. Tenemos que salir de esa zona, no va más la grieta, porque en definitiva, con la grieta se benefician algunos, empeoran otros, y la que la pasa mal es la gente”, explicó el actor respecto a la negativa de la conductora de invitar al candidato peronista.

Cuando Suar fue consultado sobre un posible triunfo del ganador de las PASO en los comicios de octubre, indicó que tiene el deseo de este termine con las divisiones en la sociedad argentina. “A mí nunca me gustó el macrismo ni el albertofernandismo, yo creo que debe tratarse de un conjunto de personas, lo personal no va. Espero que él achique la grieta”,

En este sentido, el dueño de Pol-ka no esquivó hablar del difícil presente del país. “Son momentos difíciles, todos conocemos amigos, personas que no la pasan bien. La historia de la Argentina, lo económico tiene un lugar central en la dinámica de la familia argentina entonces cuando eso no funcionan bien el resto ocupa, lamentablemente, menos lugar. Pero es así acá y en el mundo entero”, reflexionó, pero al calificar al Gobierno de Macri decidió ponerle un 6 de aprobado. “Es difícil cuando a la economía no le va bien. Aprueba con lo justo porque para mí hicieron muy buenas cosas y en otras no. Lo institucional me parece que está bien“, manifestó.

“Yo soy fanático de Argentina, nunca tuve un partido político, nunca fui de ponerme la camiseta porque soy más fanático de la gente. Cuando las cosas se han hecho bien en otro gobierno hay que decirlo, y cuando se han hecho mal también hay que decirlo”, culminó que viene de ganar el Martín Fierro de Oro por El Host en la entrega de los premios a lo mejor de la televisión por cable. .

