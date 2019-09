Icardi listo para el estreno

“Un partido para no perderse”, anuncia París Saint-Germain al presentar el duelo con Racing de Estrasburgo que marcaría este sábado el debut del goleador argentino Mauro Icardi en el equipo francés.

En su perfil en Twitter, el club parisino apeló a una fotografía de Icardi festejando un gol para anunciar el choque del sábado en el estadio Parque de los Príncipes por la quinta fecha de la Ligue 1.

En Instagram, en tanto, le dedicó un video al ex capitán de Inter de Milán con imágenes que lo muestran durante una sesión de entrenamientos en la antesala de su estreno con la casaca número 18 que utilizará el argentino.

Icardi, de 26 años, aprovechó el receso obligado por la disputa de la doble fecha FIFA para ponerse a punto y según se anticipa arrancaría en el banco de suplentes para ingresar con el partido en marcha.

En las redes sociales, el propio delantero se refirió a su buen estado físico y mental y espera que el entrenador alemán Thomas Tuchel lo mande al ruedo este sábado para debutar junto a sus nuevos compañeros.

Icardi protagonizó uno de los “culebrones” del mercado de pases europeo al rechazar distintas ofertas que Inter recibió luego que el flamante entrenador “nerazzurro”, Antonio Conte, le advirtiera que no formaba parte de sus planes.

El otro “culebrón” del verano boreal lo animó el astro brasileño Neymar, quien finalmente continuó en el plantel del PSG al fracasar el “operativo retorno” impulsado por Barcelona, su antiguo club.

Neymar Santos Sr, padre y apoderado del futbolista, aseguró que aún no está escrito el último capítulo de la novela pues ambos clubes continúan con las negociaciones a pesar del cierre del mercado.

En diálogo con “Mundo Deportivo”, el padre de Neymar afirmó: “Ambos clubes están trabajando porque un brasileño debe vivir donde se siente felíz y en Barcelona mi hijo era muy feliz”, aseguró.

A tal punto que, confesó, “cuando le preguntaron si le gustaría regresar a Cataluña, se le llenaron los ojos de lágrimas”, aunque para concretar su sueño deberá esperar a la reapertura del mercado en enero.

Junto con Icardi, esta temporada desembarcó en PSG el arquero costarricense Keylor Navas, quien arribó procedente del Real Madrid, ya se entrenó con sus nuevos compañeros y se anuncia como titular en un futuro no muy lejano.

ansa